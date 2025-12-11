Finanziamenti europei alle imprese, evento a Reggio con Giusi Princi

L’iniziativa intende offrire un momento di informazione, orientamento e confronto, fornendo ai rappresentanti istituzionali, alle imprese e agli operatori del territorio un quadro chiaro e aggiornato sulle opportunità europee e sulle prospettive di sviluppo internazionale

Sabato 13 dicembre alle ore 10.30 presso il Salone di Confindustria di Reggio Calabria si terrà la conferenza “Finanziamenti europei alle imprese”, promossa dall’Europarlamentare calabrese Giusi Princi insieme al Presidente regionale di Unindustria Calabria Aldo Ferrara e al Presidente di Confindustria Reggio Calabria Domenico Vecchio, per presentare i pacchetti Omnibus varati dall’Unione europea.

“L’approvazione dei pacchetti Omnibus I e Omnibus II – spiega l’On. Princi – rappresenta un risultato importante che tutela il nostro tessuto produttivo salvaguardando le piccole e medie imprese.

È un significativo cambio di passo – prosegue -, ottenuto grazie all’azione determinante del gruppo di Forza Italia nel PPE al Parlamento europeo.

Con questo straordinario risultato, rispondiamo con concretezza all’impegno che avevamo assunto in campagna elettorale dopo aver ascoltato le esigenze delle imprese e degli operatori economici”.

I due pacchetti introducono interventi che rendono più lineare e fruibile il quadro europeo, favorendo un accesso più semplice agli strumenti disponibili.

L’incontro offrirà una lettura chiara e completa delle opportunità che questi provvedimenti aprono per il sistema produttivo, con particolare attenzione ai percorsi di accesso ai supporti e agli strumenti che potranno risultare di maggiore interesse per il territorio.

Alla conferenza interverranno, oltre ai promotori, anche il Presidente del Consiglio regionale della Calabria Salvatore Cirillo, il Vice Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati e Segretario regionale di Forza Italia Calabria Francesco Cannizzaro e, in videocollegamento, il Direttore della Delegazione di Confindustria presso l’Unione Europea, Matteo Borsani.

I progettisti europei della struttura dell’On. Princi, in videocollegamento, forniranno un approfondimento operativo e un quadro di orientamento sulle misure attualmente disponibili o di prossima apertura.

L’incontro ospiterà, inoltre, l’intervento speciale di S.E. Roman Vassilenko, Ambasciatore del Kazakhstan presso Belgio, Unione Europea e NATO, che illustrerà le prospettive di cooperazione economica tra Calabria e Kazakistan nel quadro delle nuove direttrici commerciali e delle opportunità emergenti nei mercati internazionali.

