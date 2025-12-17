Reggio, gli auguri e i saluti di fine mandato del sindaco Falcomatà: ‘Lascio un Comune più sano’

L’annuale cerimonia di auguri di Natale a Palazzo San Giorgio ha assunto quest’anno un significato particolare, segnando il saluto di fine mandato del sindaco Giuseppe Falcomatà dopo 11 anni e due consiliature alla guida di Reggio Calabria.

L’incontro ha visto la partecipazione corale della macchina amministrativa: dai dirigenti e dipendenti dell’Ente agli amministratori delle Società in House, fino ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale, sia di maggioranza che di minoranza.

Il bilancio di Falcomatà: “Sindaco di strada per scelta consapevole”

Ripercorrendo il suo lungo percorso istituzionale, Falcomatà ha rivendicato con orgoglio la natura della sua missione politica:

«Io ho trovato la mia strada; ho scelto consapevolmente di fare il sindaco, non è stata una cosa capitata per caso. La mia è stata un’idea di sindaco di strada; presente nei quartieri, nei cantieri, ma soprattutto nel tessuto sociale della comunità».

Il primo cittadino ha ricordato l’insediamento avvenuto in un contesto drammatico, all’indomani dello scioglimento del Comune per infiltrazioni mafiose. In questi undici anni, l’obiettivo primario è stato ricostruire il rapporto di fiducia tra istituzione e cittadini, basandosi sull’empatia e sull’ascolto dei bisogni reali delle famiglie.

Un Comune risanato: conti in ordine e normalità amministrativa

Tra i traguardi più significativi rivendicati dal sindaco uscente spicca il risanamento finanziario dell’Ente:

Conti in ordine : il Comune viene consegnato in una condizione di salute economica superiore rispetto al passato.

: il Comune viene consegnato in una condizione di salute economica superiore rispetto al passato. Assenza di tensioni : superata la fase dei creditori in fila e delle criticità istituzionali.

: superata la fase dei creditori in fila e delle criticità istituzionali. Risultati collettivi: un successo attribuito a un lavoro di squadra trasparente e leale con l’intera struttura comunale.

Falcomatà ha osservato come molti cambiamenti, un tempo percepiti come sfide, siano oggi diventati la “nuova normalità” della Reggio Calabria quotidiana.

In conclusione, citando una massima che ha guidato il suo agire politico — “Non ti è imposto di completare l’opera, ma non sei libero di sottrartene” — il sindaco ha rivolto il suo ringraziamento finale alla città e ai dipendenti, esortando tutti a continuare a operare con amore per il bene comune.