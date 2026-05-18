Gom di Reggio tra i primi con nuova terapia contro tumori del sangue

Il Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria è tra i primi centri in Italia ad attivare la nuovissima terapia a base di cellule CAR-T cilta cel per il mieloma multiplo recidivante.

Lo rende noto la Direzione generale dell’Azienda diretta da Tiziana Frittelli, comunicando che dal 26 aprile scorso è partita la procedura di preparazione dei linfociti per il primo paziente dell’Ospedale con Cilta-cel (ciltacabtagene autocel), “la cura più recente a base di cellule CAR-T che è in grado di garantire una remissione duratura per una malattia che era considerata incurabile”.

Il ruolo del Gom di Reggio Calabria

Nell’ospedale, è scritto in una nota, le Unità di ematologia e del Centro trapianti di midollo osseo “Alberto Neri” “da molti anni trattano i pazienti affetti da tumori del sangue con terapie sofisticate e innovative, sperimentando i protocolli più all’avanguardia, come le terapie CAR-T (che rappresentano l’ultima frontiera dell’immunoterapia in campo oncologico), senza mai trascurare la componente empatica dell’attività assistenziale”.

La terapia CAR-T al Gom

Il direttore della Uoc Ematologia e del Ctmo Massimo Martino, ricorda che, nel 2020, il Gom è stato il primo ospedale pubblico del Sud a somministrare CAR T, trattando con successo una paziente campana con linfoma refrattario dopo quattro linee fallite.

“Questo traguardo – è scritto nella nota – ha posto fine ai ‘viaggi della speranza’, permettendo ai pazienti di curarsi vicino ai propri affetti, aspetto non secondario nel percorso di cura. Oggi il Gom amplia ulteriormente le indicazioni CAR T, grazie a una strategia pluriennale fatta di formazione, ricerca e infrastrutture adeguate”.

Il Polo onco ematologico al Morelli

Grazie al lavoro della Direzione strategica, è stato creato un Polo onco ematologico che riunisce tutte le specialità oncologiche nel presidio ospedaliero “Morelli”, dove operano anche l’Unità farmaci antitumorali (inaugurata lo scorso dicembre) e il laboratorio di Citofluorimetria.

Il percorso di cura

Il percorso di cura coinvolge un team altamente qualificato e una rete interna che comprende Farmacia, Laboratorio di processazione cellule staminali, Laboratorio tipizzazione tissutale e Servizio immunotrasfusionale.

Inoltre, ogni caso clinico complesso viene valutato in sinergia con altri reparti specialistici come la Terapia intensiva e la Neurologia.