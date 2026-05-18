Nissa, Giovannone: ‘Presenteremo domanda di ripescaggio, però…’

"Se avessimo iniziato così la stagione, avremmo vinto largamente il campionato"

L’analisi di un euforico Giovannone presidente della Nissa, al termine della finale play off pareggiata con la Reggina, ma vinta per il miglior piazzamento nella classifica conclusiva del campionato regolare. Le sue dichiarazioni riprese da seried24.com: “Oggi sia i titolari sia quelli che sono entrati dopo, hanno fatto una grande partita contro una grande squadra come la Reggina. La Nissa, nella seconda parte del campionato, ha dimostrato di essere la più forte. Se avessimo iniziato così, avremmo vinto largamente il campionato, però, siamo felici al 99%.

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Ho convocato una task force. Ho chiesto un incontro a Sua Eccellenza il Prefetto per domani (oggi). Stasera (ieri) invece ci sarà il Sindaco con l’assessore allo Sport. So che già anche gli uffici comunali sono pronti a fare quello che devono fare per metterci in condizione di fare qualche piccolo lavoretto, in modo che possiamo fare domanda di ripescaggio. Poi non speriamo nelle sfortune altrui, però noi ci prepariamo a fare la domanda: se si libereranno abbastanza posti, noi non perderemo l’opportunità. È un’occasione unica, storica, importante per questa città.

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Quindi ringrazio anche Sua Eccellenza il Questore, che mi ha concesso subito un appuntamento. I tempi? Noi dobbiamo presentare la domanda entro il 20-22 luglio, però nel momento in cui presentiamo la domanda deve essere tutto a posto“.