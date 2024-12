Reggio, al Teatro Cilea il Gran Concerto di Capodanno della Città Metropolitana

Come da tradizione l’anno della Città Metropolitana di Reggio Calabria inizierà in musica con il Gran Concerto di Capodanno al Teatro “Francesco Cilea”. Il primo gennaio, alle ore 18:00, si festeggerà l’arrivo del 2025 sulle note di Verdi, Puccini, Mascagni e Strauss magistralmente eseguite dal Coro lirico “Francesco Cilea”, diretto dal maestro Bruno Tirotta, e dall’Orchestra del Teatro “Francesco Cilea”, guidata dal concertatore e direttore maestro Alessandro Tirotta.

Un nuovo straordinario evento musicale, che si inserisce nella fortunata scia di manifestazioni che stanno caratterizzando l’offerta culturale reggina, grazie al decisivo apporto della Città Metropolitana, nell’ambito del cartellone Reggio Città Natale, con un’importante ricaduta anche sul piano turistico e commerciale.

L’ingresso al pubblico per il Gran Concerto di Capodanno sarà gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, previa esibizione dell’invito numerato che potrà essere ritirato – con un limite massimo di due per persona – al botteghino del Teatro Cilea a partire dalle ore 16:00 di lunedì 30 dicembre.

“La forte e rinnovata collaborazione con il Coro Lirico Cilea e l’Orchestra del Teatro Cilea coi rispettivi maestri Bruno e Alessandro Tirotta – hanno concluso – contraddistingue l’avvio di un nuovo anno che ci auguriamo possa essere vissuto, dalla città, nel segno della bellezza, della gentilezza, della condivisione, della solidarietà e della partecipazione. Insomma, un grande concerto per ribadire, ancora una volta, la bellezza della nostra città e della sua comunità, un’occasione per augurarci il meglio per il nuovo anno che iniziamo e per farlo attraverso l’arte, la musica, la cultura che i reggini tanto amano”.