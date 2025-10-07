Reggio, incendio al caseificio Delizie della natura. Aloisio: ‘Colpire chi crea lavoro è un attacco alla libertà’

Un messaggio di vicinanza al titolare dell'azienda da parte di Confesercenti: "Non sei solo". E a chi ha commesso il gesto: "Siete dei vigliacchi"

“Stanotte ignoti hanno incendiato un mezzo e la saracinesca di una delle sedi del Caseificio Delizie della Natura, situata nel pieno centro cittadino.

Un gesto vile che colpisce non solo un imprenditore onesto, ma l’intera comunità che ogni giorno lavora con impegno e fatica per costruire un futuro migliore”.

A scriverlo, in una nota stampa è Claudio Aloisio, il Presidente di Confesercenti Reggio Calabria.

“Esprimo la più ferma condanna per questo atto ignobile e la totale solidarietà a Pasquale Praticò e alla sua azienda, simbolo di impegno e qualità radicati nel nostro territorio.

Colpire chi crea lavoro e valore significa attaccare il diritto di fare impresa e la libertà stessa di crescere in questa terra”.

Solidarietà a Pasquale Praticò e condanna dell’atto intimidatorio

“A te, Pasquale, dico che non sei solo. Confesercenti è al tuo fianco, così come lo sono tutti gli imprenditori che non si piegano alla paura.

E a chi ha commesso questo gesto, dico con chiarezza: siete dei vigliacchi. Pensate di intimorire, ma troverete davanti la parte migliore di una comunità che non si arrende e reagisce con coraggio e unità“.

La risposta di Confesercenti: legalità e determinazione

“Ogni atto come questo è un colpo inferto al futuro di Reggio Calabria.

Ed è proprio per questo che non permetteremo a nessuno — tanto meno a questi ominicchi che continuano a colpire nell’ombra, senza coraggio né dignità — di fermare chi lavora per lo sviluppo della nostra terra con visione e capacità.

La nostra risposta sarà sempre la stessa: legalità, solidarietà, determinazione“.

Claudio Aloisio

Presidente – Confesercenti Reggio Calabria