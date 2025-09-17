Reggio, maxi incendio all’interno del mercato di San Gregorio: intervento dei Vigili del Fuoco – VIDEO

Un vasto incendio è divampato questa mattina all’interno del mercato agroalimentare di San Gregorio a Reggio Calabria. Le fiamme, secondo quanto si apprende, stanno interessando diversi capannoni dell’area, con una colonna di fumo visibile a chilometri di distanza.

Sul posto sono immediatamente intervenute più squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza. Non è ancora chiaro se vi siano persone coinvolte o se il rogo abbia causato danni a mezzi e strutture interne al mercato.

Le forze dell’ordine stanno regolando la viabilità nella zona, mentre l’intervento dei soccorritori prosegue senza sosta per evitare che le fiamme si propaghino ulteriormente.

Al momento non si conoscono le cause del rogo.

Articolo in aggiornamento.