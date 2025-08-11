Reggio, incidente a Pentimele: furgone perde il controllo e si capovolge nel sottopasso – FOTO
Paura a Pentimele per un incidente in cui un furgone si è ribaltato nel sottopasso tra via Nazionale e via Vecchia Pentimele. Sul posto la Polizia Locale
11 Agosto 2025 - 13:26 | Redazione
Paura questa mattina a Reggio Calabria, nel quartiere Pentimele, per un incidente che ha visto protagonista un furgone blu.
Il mezzo, proveniente dalla via Nazionale Pentimele e diretto verso via Vecchia Pentimele, ha perso il controllo nella curva in discesa del sottopasso FF.SS., ribaltandosi sul lato guida.
Sul posto sono intervenuti in pochi minuti gli agenti della Polizia Locale, giunti con un’auto di servizio, per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità.
Non sono ancora note le cause precise della perdita di controllo del veicolo, né eventuali condizioni del conducente.