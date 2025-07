Reggio, incidente allo svincolo di Modena: scontro tra due auto e traffico rallentato

Si raccomanda prudenza alla guida, in particolare durante le giornate di pioggia

Un incidente stradale si è verificato questa mattina allo svincolo di Modena, lungo il raccordo autostradale che collega la Strada Statale 106 con l’Autostrada del Mediterraneo A2.

Due autovetture, una Fiat Panda bianca e una Fiat Punto azzurra, si sono scontrate lungo la curva dello svincolo, in un tratto particolarmente insidioso a causa della pioggia e dell’asfalto bagnato. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento, ma secondo le prime ricostruzioni potrebbe aver influito proprio la scarsa aderenza del fondo stradale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi del caso e il personale Anas, che ha provveduto alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area.

Il traffico ha subito forti rallentamenti in direzione nord, con disagi per gli automobilisti in transito.