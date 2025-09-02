Reggio, infopoint della Stazione Lido ancora fermo: fastidio di Confcommercio Rc per i ritardi del Comune

Anche settembre potrebbe trascorrere senza novità concrete e un presidio di accoglienza e informazione in una delle aree più frequentate della città

L’estate 2025 è ormai alle spalle, ma il punto informazioni turistiche sul Lungomare Falcomatà, nei pressi della Stazione Lido, resta chiuso. Nonostante la disponibilità già espressa tempo fa da Confcommercio Reggio Calabria a gestire la struttura, l’amministrazione comunale non ha ancora concluso l’iter di assegnazione.

Secondo quanto trapela, nei vertici dell’associazione di categoria aumenta di settimana in settimana il fastidio per una situazione considerata incomprensibile. Dopo mesi di attesa, riunioni e incontri, non si è ancora arrivati al passaggio formale che consentirebbe di riaprire l’infopoint e restituire un servizio essenziale ai turisti in arrivo in città.

Una lentezza che rischia di prolungarsi: anche settembre potrebbe trascorrere senza novità concrete, con l’ennesima stagione turistica trascorsa senza un presidio di accoglienza e informazione in una delle aree più frequentate di Reggio Calabria.

Il chiosco, a pochi metri dal Museo Archeologico e dal cuore pulsante del Lungomare, potrebbe rappresentare un tassello importante per il rilancio dell’immagine turistica della città. Invece, per il secondo anno consecutivo, i visitatori lo trovano tristemente chiuso.

La gestione a Confcommercio, attesa ormai da mesi, avrebbe dovuto garantire un servizio continuativo e stabile, sostenuto anche da fondi europei. Ma i ritardi burocratici hanno ancora una volta frenato l’apertura, lasciando irrisolto un nodo che pesa sull’accoglienza turistica in riva allo Stretto.

A fine luglio, nel soffermarsi sull’infopoint riaperto nei pressi di Piazza Indipendenza, il sindaco Falcomatà con soddisfazione annunciava l’imminente riapertura di altri due infopoint.

“A breve attiveremo altri due punti strategici: uno presso la Stazione Lido, realizzato in collaborazione con Confcommercio, e l’altro sul Corso Garibaldi vicino Piazza De Nava. Andranno ad affiancarsi a quello già esistente in Piazza Camagna, creando una vera e propria rete al servizio di turisti e residenti. Sono servizi apparentemente semplici, ma fondamentali per offrire una buona accoglienza“, le parole del sindaco.

Dopo più di un mese però, sia l’infopoint da affidare a Confcommercio che il locale situato sul Corso Garibaldi non hanno aperto i battenti. In quest’ultimo caso, da Palazzo San Giorgio fanno sapere che l’apertura è vicina e sarebbe prevista nel mese di settembre. Tempi a quanto pare invece più lunghi, e che causano il disappunto crescente di Confcommercio Rc, per l’altro infopoint.