ITA Airways riduce i voli Reggio–Linate, un solo collegamento giornaliero dal Tito Minniti

Per la stagione invernale 2025/26, i collegamenti con Milano della compagnia aerea di bandiera italiana scenderanno da due al giorno ad uno soltanto

19 Agosto 2025 - 06:11 | di Redazione

Ita Airways Aereo Aeroporto

La compagnia aerea di bandiera italiana, ITA Airways, cancella dall’Aeroporto di Reggio Calabria un volo su Milano Linate per la stagione invernale 2025/2026.
Dal 26 ottobre 2025 i collegamenti da Reggio Calabria a Milano Linate da due al giorno scenderanno a uno soltanto, fino al 28 marzo 2026.

Orari dei collegamenti

  • Milano Linate – Reggio Calabria: 08:55–10:40 (da lunedì a sabato)
  • Milano Linate – Reggio Calabria: 14:55–16:40 (domenica)
  • Reggio Calabria – Milano Linate: 12:15–14:00 (da lunedì a sabato)
  • Reggio Calabria – Milano Linate: 18:20–20:00 (domenica)

I voli dal lunedì al sabato sono programmati con Airbus A319 da 144 posti, mentre quelli della Domenica con Airbus A320neo da 180 posti.

Fonte: AeroportiCalabria.com

