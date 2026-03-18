Reggio, lavori in corso per il ripristino di ‘Opera’. Brunetti: ‘Interventi su tutto il Lungomare’ – FOTO

A distanza di circa un mese dal passaggio del ciclone Harry, che ha causato danni visibili al Lungomare Falcomatà, sono finalmente iniziati i lavori di ripristino delle iconiche colonne del monumento ‘Opera’ di Edoardo Tresoldi. Alcune delle colonne erano state piegate dal forte vento che si è abbattuto sulla città, ma ora, grazie all’intervento specifico di tecnici della società che ha installato l’opera, la situazione sta tornando alla normalità.

L’assessore del Comune di Reggio Calabria, Paolo Brunetti, ha spiegato che il ritardo nell’avvio dei lavori è stato dovuto a diversi fattori.

“Per l’intervento specifico delle colonne di Tresoldi era necessario che ci fossero i tecnici proprio della società che l’ha installata”, ha dichiarato l’assessore, precisando che “il ritardo è dovuto a motivi organizzativi, ma anche alle condizioni meteo che non hanno permesso fino ad oggi di poter intervenire. I tecnici vengono da fuori, si sono dovuti organizzare e poi anche negli ultimi giorni, il tempo non è stato clemente”.

Adesso che le condizioni meteo sono migliorate, è stato possibile avviare il restauro.

“Solo oggi è stato possibile intervenire con lo smontaggio delle colonne piegate, la verifica su tutte le altre, la sistemazione, la risistemazione delle basi per poi procedere con la nuova installazione”, ha aggiunto Brunetti.

L’intervento dovrebbe concludersi in circa quindici giorni, restituendo così ai cittadini e ai turisti una delle opere più apprezzate del lungomare.

Oltre alle colonne, sono in corso anche i lavori di ripristino dei sanpietrini della passeggiata a mare, danneggiati dalle mareggiate dei giorni scorsi.

“La società Castore, sì, sta lavorando già dalla scorsa settimana. Ovviamente abbiamo avuto due giorni di fermo per le condizioni meteo di lunedì e martedì”, ha affermato Brunetti. “Oggi sono al lavoro, stanno proseguendo e l’occasione è per anche qui verificare tutto lo stato dei sanpietrini sulla nostra passeggiata a mare”, ha aggiunto.

In merito alla pulizia delle spiagge, l’assessore ha fatto sapere che l’amministrazione sta aspettando il momento propizio per effettuare un intervento più approfondito.

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“Ho letto alcune polemiche riguardo la pulizia delle spiagge. Anche in quella zona è necessario attendere il momento giusto perché va rimossa l’immondizia maggiore, quella voluminosa, ma poi va fatto il lavoro meticoloso per eliminare soprattutto le plastiche che sono state riportate sulla battigia dalla mareggiata”, ha spiegato Brunetti, puntualizzando che questo tipo di lavoro richiede tempo e condizioni meteo favorevoli. “Già abbiamo visto che ieri ci sono state mareggiate che hanno riportato nuovi detriti”.

L’intervento di pulizia, seppur necessario, è stato condizionato dal maltempo:

“Ovviamente gli interventi sul lungomare sono stati fatti, la pulizia della passeggiata a mare è stata fatta, sono stati ripuliti dai rifiuti ingombranti che aveva portato la mareggiata. Lo stesso si comincerà adesso sulla battigia per poi fare un lavoro meticoloso di pulizia sulla battigia e sulla spiaggia”.

In particolare le colonne smontate da Castore, da sistemare, sono tre. L’intervento di ripristino durerà una quindicina di giorni.