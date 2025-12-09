Reggio all’Artigiano in fiera, Mantegna: ‘Expo più proficua di sempre’ – FOTO

Un ponte dell’Immacolata da incorniciare per le 30 aziende che stanno accompagnando la Città Metropolitana di Reggio Calabria alla 30° edizione di “Artigiano in fiera”. Nel week-end, infatti, il padiglione Calabria è stato fra i più visitati di Fiera Milano, tanto che il consigliere delegato allo Sviluppo economico, Domenico Mantegna, ha parlato dell’expo più proficua di sempre.

“È il quinto anno che partecipo ad Artigiano in fiera – ha detto il delegato metropolitano – e mai si sono registrati numeri così importanti. Segno che la programmazione della Città Metropolitana è un crescendo e, ogni volta, si traduce in benefici tangibili sia sotto il profilo economico, sia in termini d’immagine per l’intero comprensorio”.

“Anima autentica”: il brand vincente della Metrocity

«Fondamentale», secondo Mantegna, si è rivelato, ancora una volta, il brand della Metrocity “Anima autentica” che imprime riconoscibilità, autenticità e unicità ai partner e ai produttori che ci affiancano in questa fantastica esperienza.

Per Mantegna, poi, un altro aspetto di rilievo risiede nell’accordo firmato dal sindaco Giuseppe Falcomatà con la Regione che ha prodotto effetti più che positivi dal punto di vista dei risparmi per l’Ente e, soprattutto, per la visibilità offerta ai marchi del nostro territorio.

Soddisfazione e crescita per gli artigiani reggini

“Ciò che riempie d’orgoglio – ha sottolineato Mantegna – è leggere la soddisfazione negli occhi degli artigiani reggini che hanno visto incrementare, notevolmente, il loro business e guadagnare fette di mercato difficili da raggiungere senza un supporto effettivo al loro ingegno ed alla loro attività. Visitatori, stakeholder e acquirenti aumentano di giorno in giorno. Come Città Metropolitana, quindi, possiamo dire di aver messo a disposizione strumenti che hanno generato flussi di crescita significativi per le piccole e medie imprese del comprensorio.