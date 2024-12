Reggio, mobilità e accessibilità: Comune e Confindustria a confronto

Si è svolto a Palazzo San Giorgio un incontro sul tema della mobilità e le prospettive turistiche della città dello Stretto. Nella sala giunta, l’Assessore alla Sostenibilità e all’Accessibilità, Paolo Malara, ha incontrato Antonino Tramontana e Filippo Arecchi, rispettivamente responsabili delle sezioni Turismo e Trasporti di Confindustria. L’incontro ha rappresentato un momento di confronto importante per delineare le strategie future in un ambito cruciale per lo sviluppo urbano ed economico di Reggio Calabria.

Si è discusso di mobilità e dell’accessibilità, con un focus particolare sul miglioramento dei servizi di trasporto e sul loro impatto sia per i residenti che per i turisti. È stato analizzato, infatti, come l’evoluzione della rete dei trasporti debba supportare l’afflusso di visitatori, rendendo Reggio Calabria sempre più attrattiva dal punto di vista turistico. Un aspetto fondamentale del confronto è stato l’esame del masterplan della città, che traccia le linee guida per il suo sviluppo futuro.

Verso una mobilità più efficiente: la metropolitana di superficie

Un tema centrale è stato il progetto della metropolitana di superficie, elemento cardine per il miglioramento della mobilità urbana. L’Assessore Malara ha avuto l’opportunità di illustrare la visione complessiva della città, come delineata nel masterplan, con particolare attenzione agli aspetti legati all’efficienza dei trasporti pubblici. La metropolitana di superficie si configura come una soluzione fondamentale per:

Alleggerire il traffico cittadino

Facilitare gli spostamenti quotidiani di residenti e turisti

Rendere la città più facilmente accessibile.

Leggi anche

Intermodalità e tavolo permanente per il futuro dei trasporti

Un altro punto cruciale discusso è stato quello dell’intermodalità, con particolare attenzione alla connessione tra l’aeroporto, il porto e l’area urbana. La metropolitana di superficie migliorerà i collegamenti tra queste aree strategiche, avvicinando periferie e centro città, con l’obiettivo di ottimizzare l’efficienza del sistema di trasporti e ridurre i tempi di spostamento.

A seguito di questo primo incontro, si è deciso di istituire un tavolo permanente al quale parteciperanno, oltre all’Amministrazione comunale e Confindustria, la Regione, rappresentanti di Ferrovie dello Stato e ANAS, nonché l’Università. Questi attori, insieme, potranno contribuire al successo dei progetti di mobilità e a una maggiore valorizzazione del sistema infrastrutturale della città.

La progettazione di una mobilità moderna, efficiente e sostenibile rappresenta una priorità per il futuro di Reggio Calabria, che punta a diventare un punto di riferimento in termini di accessibilità e qualità dei servizi per cittadini e turisti.