Reggio – Albergo Miramare, ok all’aggiudicazione definitiva

A poco più di un mese dalla decisione di non presentare appello alla sentenza del Tar, Palazzo San Giorgio ha proceduto all’aggiudicazione definitiva del Grande Albergo Miramare alla SGS Società gestione e servizi Srl. Si conclude così una vicenda a tratti travagliata, ed inizia una nuova storia per la struttura ricettiva al centro di mille polemiche nel recente passato.

L’avviso pubblico per l’affidamento in locazione dell’immobile, per una durata di 15 anni, da destinare esclusivamente a struttura alberghiera, fu disposto nel novembre dello scorso anno. Il canone di locazione posto a base d’asta era di 240 mila euro annui. Pubblicato l’avviso a metà dicembre del 2018, solo il primo giorno di febbraio del 2019 la Commissione di gara, in seduta pubblica, procedette all’aggiudicazione provvisoria in favore della SGS Srl con sede in via Cimabue a Roma, previa verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.

A seguito di un complicato iter istruttorio – durante il quale il dirigente del settore “Sviluppo economico” chiese infruttuosamente alla ditta vincitrice il rilascio di un’apposita polizza fideiussoria pari al 10% dell’intero importo contrattuale e non al 10% del canone di locazione annuo – l’iter sembrò interrompersi clamorosamente con la non approvazione del verbale della Commissione di gara, non procedendo quindi all’aggiudicazione.

Leggi anche

Da qui cominciò la vicenda giudiziaria che portò Comune e Sgs davanti al Tar che con la sentenza 574/2019 accolse il ricorso dalla SGS Srl per l’annullamento della determina che non convalidò la gara. Fu poi l’Avvocatura civica a suggerire, in ragione della chiara esposizione dei motivi di fatto e di diritto esposti in sentenza, di non procedere con il ricorso in appello, scongiurando un aggravio di spese per l’Ente.

Così proprio ieri, 12 novembre, dal Settore Sviluppo economico, è arrivata la determina che sancisce l’aggiudicazione definitiva dell’immobile.

La durata del contratto di locazione del Grande Albergo Miramare è di 15 anni (rinnovabile tacitamente per ulteriori 5) al prezzo di 301 mila euro annui (oltre oneri e iva) e sarà corrisposto all’ente in tre rate quadrimestrali anticipate. Pagamenti che non inizieranno se non alla fine dei lavori di ristrutturazione a cui dovrà essere sottoposto l’immobile, e comunque non oltre 18 mesi dalla data di consegna. Il canone di locazione, tra l’altro, probabilmente per venire incontro allo sforzo economico che ci vorrà per risollevare una struttura dalle potenzialità infinite, sarà abbattuto del 50% per i primi quattro anni dalla data di comunicazione dell’ultimazione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento.