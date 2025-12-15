Reggio, a lezione da ‘Mondo Bio’: piccoli studenti alla scoperta della sana alimentazione – FOTO

Nel cuore del quartiere di Santa Caterina a Reggio Calabria, Mondo Bio si conferma un punto di riferimento per chi cerca prodotti sani, bio e di qualità.

Nei giorni scorsi, l’ennesima iniziativa speciale ha avuto luogo nei locali dello store. Protagonista la VD della scuola elementare ‘Falcomatà – Archi‘, accompagnata dalla propria insegnante Emo Lorella, che hanno partecipato a una lezione dedicata alla corretta alimentazione.

I bambini, curiosi e pieni di energia, hanno avuto l’opportunità di esplorare da vicino il mondo del cibo biologico, imparando a distinguere gli snack e i prodotti bio da quelli commerciali. Con l’aiuto di Lucia Rappoccio, titolare di Mondo Bio, hanno scoperto gli ingredienti di vari alimenti e approfondito il concetto di alimentazione consapevole, un tema fondamentale per una crescita sana e sostenibile.

Durante la lezione, i bambini hanno anche partecipato a un’attività divertente e educativa: la “Caccia al Tesoro degli Snack”. Divisi in piccoli gruppi, i ragazzi hanno cercato, tra gli scaffali del negozio, snack che rispecchiassero determinate caratteristiche, come alimenti con meno di cinque ingredienti, senza zuccheri aggiunti, con frutta, a base di cereali integrali o senza olio di palma.

Obiettivo del gioco? Insegnare ai bambini come leggere le etichette in modo attivo e divertente, aiutandoli a comprendere meglio come fare scelte alimentari consapevoli.

L’entusiasmo dei piccoli alunni è stato contagioso, con domande curiose e una sincera voglia di apprendere, seguita da sorrisi e momenti di gioia condivisi. Alla fine della visita, Lucia Rappoccio ha voluto omaggiare i bambini con alcuni piccoli regalini, un gesto che ha reso ancora più speciale l’esperienza.

“Siamo davvero soddisfatti di questa iniziativa – commenta Lucia Rappoccio – Se altre scuole vogliono far vivere ai bambini un’esperienza nel mondo bio, noi siamo felici di accoglierle e accompagnarli in questo percorso di scoperta”.

Un evento che ha unito educazione, curiosità e il piacere di imparare, con un messaggio chiaro: l’educazione alimentare parte da piccoli gesti quotidiani e può essere appresa fin da bambini.

