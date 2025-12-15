City Now

In Evidenza

Reggio, a lezione da ‘Mondo Bio’: piccoli studenti alla scoperta della sana alimentazione – FOTO

Uscita speciale per i piccoli alunni della scuola ‘Falcomatà-Archi’ di Santa Caterina

15 Dicembre 2025 - 11:45 | di Redazione

mondo bio lucia rappoccio

Nel cuore del quartiere di Santa Caterina a Reggio Calabria, Mondo Bio si conferma un punto di riferimento per chi cerca prodotti sani, bio e di qualità.

mondo bio ()

Nei giorni scorsi, l’ennesima iniziativa speciale ha avuto luogo nei locali dello store. Protagonista la VD della scuola elementare ‘Falcomatà Archi‘, accompagnata dalla propria insegnante Emo Lorella, che hanno partecipato a una lezione dedicata alla corretta alimentazione.

mondo bio visita studenti ()

I bambini, curiosi e pieni di energia, hanno avuto l’opportunità di esplorare da vicino il mondo del cibo biologico, imparando a distinguere gli  snack e i prodotti bio da quelli commerciali. Con l’aiuto di Lucia Rappoccio, titolare di Mondo Bio, hanno scoperto gli ingredienti di vari alimenti e approfondito il concetto di alimentazione consapevole, un tema fondamentale per una crescita sana e sostenibile.

mondo bio ()

Durante la lezione, i bambini hanno anche partecipato a un’attività divertente e educativa: la “Caccia al Tesoro degli Snack”. Divisi in piccoli gruppi, i ragazzi hanno cercato, tra gli scaffali del negozio, snack che rispecchiassero determinate caratteristiche, come alimenti con meno di cinque ingredienti, senza zuccheri aggiunti, con frutta, a base di cereali integrali o senza olio di palma.

mondo bio visita studenti ()

Obiettivo del gioco? Insegnare ai bambini come leggere le etichette in modo attivo e divertente, aiutandoli a comprendere meglio come fare scelte alimentari consapevoli.

mondo bio visita studenti

L’entusiasmo dei piccoli alunni è stato contagioso, con domande curiose e una sincera voglia di apprendere, seguita da sorrisi e momenti di gioia condivisi. Alla fine della visita, Lucia Rappoccio ha voluto omaggiare i bambini con alcuni piccoli regalini, un gesto che ha reso ancora più speciale l’esperienza.

“Siamo davvero soddisfatti di questa iniziativa – commenta Lucia Rappoccio – Se altre scuole vogliono far vivere ai bambini un’esperienza nel mondo bio, noi siamo felici di accoglierle e accompagnarli in questo percorso di scoperta”.

mondo bio ()

Un evento che ha unito educazione, curiosità e il piacere di imparare, con un messaggio chiaro: l’educazione alimentare parte da piccoli gesti quotidiani e può essere appresa fin da bambini.

Per info Visita la pagina FB e segui la pagina Instagram, oppure contatta il numero 0965.1657529, anche su Whatsapp.

