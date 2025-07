Reggio, tragedia sul lungomare: 41enne muore improvvisamente. Indagini in corso

Inutili i soccorsi. Polizia Locale e magistratura al lavoro per chiarire le cause

Nella serata del 23 luglio, un uomo ha perso la vita sul lungomare Falcomatà, all’altezza di via Campagna, nel pieno centro di Reggio Calabria.

V.D.F., 41 anni, si è improvvisamente accasciato al suolo e, nonostante l’intervento immediato di volontari e sanitari, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, agli ordini del Comandante Salvatore Zucco, per effettuare tutti gli accertamenti necessari alla ricostruzione dei fatti. Dopo aver allertato il magistrato di turno, che ha assunto la direzione delle indagini, sono stati eseguiti i rilievi di rito, inclusi quelli necroscopici da parte del medico legale.

Dopo la mezzanotte, la salma è stata rimossa e trasferita presso il Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, dove rimane a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Le attività investigative sono proseguite per tutta la notte per far luce sulle cause del decesso.

La tragedia ha profondamente scosso la città. Numerosi cittadini e turisti si trovavano infatti nei pressi dell’Arena dello Stretto Ciccio Franco, in attesa dell’inizio degli spettacoli serali, quando si sono resi conto del dramma consumatosi pochi metri più in là.