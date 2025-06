Reggio, nuova vita del ‘T. Minniti’: atteso annuncio del duo Cannizzaro-Occhiuto

L’aeroporto di Reggio Calabria sta vivendo un momento di grande rilancio. Il 6 giugno alle 18:00 presso la Sala “Monteleone” del Consiglio Regionale della Calabria si terrà l’evento, dal titolo “Il sogno di volare, il coraggio di costruire – La nuova vita dell’Aeroporto di Reggio Calabria”, che vedrà la partecipazione del Deputato della Repubblica e Segretario regionale di Forza Italia, On. Francesco Cannizzaro, ed il Presidente della Regione Calabria, On. Roberto Occhiuto.

Il rilancio dell’aeroporto di Reggio Calabria

Negli ultimi 12 mesi, l’aeroporto reggino ha registrato importanti progressi, tra cui l’aumento dei voli e il miglioramento dell’infrastruttura, che hanno potenziato l’efficienza e la competitività. Risultati frutto di un impegno continuo da parte della Regione Calabria e Sacal che hanno lavorato per trasformare l’aeroporto in un punto di riferimento per la mobilità aerea della Calabria.

Impatto economico e prospettive future

Il rilancio dell’aeroporto ha avuto un impatto significativo sull’economia locale e regionale, incentivando il turismo, gli investimenti e creando nuove opportunità di lavoro. Le prospettive future sono ancora più promettenti, grazie a una serie di interventi pianificati, che includono l’ammodernamento delle strutture e l’espansione dei collegamenti con le principali destinazioni nazionali ed internazionali.

“Parleremo di aeroporto e dei benefici che le ultime attività hanno portato al territorio – ha spiegato l’on. Cannizzaro nel corso dell’ultima puntata di Live Break – Presenteremo qualche altra piccola novità in chiave futuristica perchè credo ancora fortemente nello slogan da me inventato ‘Reggio, la Montecarlo del Sud‘. Reggio per me deve diventare la Montecarlo del Sud e l’operazione aeroporto e capodanno Rai lo testimoniano”.

Un’opportunità di crescita per la Calabria

L’incontro del 6 giugno sarà un momento fondamentale per fare il punto sui progressi fatti finora e per discutere le prospettive di crescita future.

Sostenibilità e sviluppo turistico

Il rilancio dell’aeroporto non riguarda solo l’ampliamento dei voli, ma si inserisce in una visione più ampia di sviluppo sostenibile, che comprende il miglioramento dell’offerta turistica e la creazione di nuovi collegamenti economici per la città e la regione.