Reggio, presentato il ‘Palio delle contrade’. Falcomatà: ‘Una scommessa diventata conferma’

Presentata nella sala “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio la seconda edizione del Palio delle contrade Prumo, Riparo, Cannavò. Il 26 luglio dalle 18.30 a mezzanotte, i giochi del palio con la sfida delle contrade, tra colori, passione e tradizione. Il 27 luglio, sempre dalle 18.30 a mezzanotte, ci sarà il corteo storico con archibugieri, sbandieratori, musici, armigeri e artisti del fuoco.

La conferenza ha registrato la presenza del sindaco Giuseppe Falcomatà, di don Giovanni Gattuso della parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve che comprende il territorio di Prumo, Riparo e Cannavò, del direttore artistico Pino Bruzzese, della coordinatrice dell’evento Angela Branca e della coreografa Angela Girasole.

«Siamo molto contenti di ospitare la seconda edizione del Palio delle contrade – ha esordito il sindaco Falcomatà – felici che questo evento stia avendo continuità. Quella che lo scorso anno era una scommessa ora è una conferma. Vi ringrazio perché, evidentemente, in questo anno si è lavorato bene nella comunità per raggiungere maturità e consapevolezza rispetto all’importanza dell’evento e ciò fa comprendere quanto si è fatto per responsabilizzare i cittadini. Se l’organizzazione dell’evento passa da uno a due giorni di attività, un motivo ci sarà. Un momento che celebra la tradizione popolare anche andando a declinare in positivo alcune rivalità storiche che ci sono all’interno di uno stesso quartiere e delle contrade. Oggi possiamo sorridere di queste debolezze e particolarità. È decisivo trasformarle in un impegno di carattere sportivo, tradizionale e culturale come grande segno di maturità».