Reggio, il Palio delle Botti anima viale Zerbi e promuove il territorio

Sport, degustazioni e iniziative dedicate al territorio e alla dieta mediterranea

Non un semplice evento d’intrattenimento, quello che sta animando Viale Zerbi (Area Stazione Lido), ma un vero e proprio strumento di narrazione e promozione del territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Al centro del progetto “il Palio delle Botti”, competizione spettacolare che diventa immagine identitaria capace di richiamare storia, convivialità, saperi e sapori.

“Investire nello sviluppo sostenibile” dichiara Domenico Suraci, responsabile dell’organizzazione e titolare della Tenuta del Mulinello – I Vini del Sant’Agata “non è più solo un dovere etico, ma la più grande opportunità di crescita economica del nostro secolo”.

“Creiamo connessioni dirette – prosegue Giuseppe Ariobazzani, presidente di AdIE – tra società sportive, produttori locali, nutrizionisti e istituzioni per stimolare l’economia circolare e il turismo enogastronomico legato agli eventi sportivi. Promuoviamo uno stile di vita attivo abbinato a un’educazione alimentare consapevole, contrastando lo spreco e valorizzando la dieta mediterranea e le produzioni tipiche. Per questo ringraziamo il Sindaco della Città di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro e la sua Amministrazione”.

Il Palio delle Botti diventa strumento di promozione del territorio

Buona la prima, con ll corteo storico partito da Piazza Duomo che, attraverso il Corso Garibaldi è giunto a Viale Zerbi (Area stazione lido), con l’attività dimostrativa per i bambini a cura del Gruppo Sportivo Lotta Vigili del Fuoco di Reggio Calabria e con il forum “Nutrizione e Sport, strategia fondamentale per vivere sani.”, moderato da Marco Mauro, che, dopo i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Comunale Federico Milia, ha visto la partecipazione del Presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria, dott Domenico Laurendi, del Nutrizionista Biologo dott. Giuseppe Cuzzocrea, del Direttore Sportivo della Domotek Cesare Pellegrino, e del responsabile Fijikam Calabria Domenico Spanò

Il programma del fine settimana

18 settembre

Ore 18.00 gara preliminare Palio delle Botti, con la presentazione delle squadre, le iscrizioni e la gara di selezione per la finale;

gara preliminare Palio delle Botti, con la presentazione delle squadre, le iscrizioni e la gara di selezione per la finale; 20.30 Forum Cucina italiana e Dieta Mediterranea;

Forum Cucina italiana e Dieta Mediterranea; 21.30 intrattenimento musicale.

19 settembre

Ore 18.00 degustazione guidata in forma di Master Class a cura della FISAR. Spazio ai più piccoli con il Palio delle Botti Baby, la Festa dell’uva e vendemmia per i bambini;

Ore 19.00 Finale Palio delle Botti;

Ore 20.30 il forum I prodotti identitari e lo sviluppo del territorio;

Ore 21.30 intrattenimento musicale.

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