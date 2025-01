Perdita d’acqua a Reggio, la segnalazione: ‘Da maggio uno spreco di migliaia di litri’

“Scrivo per segnalare una considerevole perdita di acqua potabile in Via Monte San Michele a Reggio Calabria. Lo faccio per puro senso civico e senza alcuno spirito polemico.

La perdita è presente, a mia memoria, dal mese di maggio 2024 senza che nessun intervento sia stato effettuato. Si tratta di una perdita che spreca circa un litro di acqua potabile al minuto per cui, facendo una stima per difetto, da maggio 2024 siamo a circa 350.000 litri di acqua potabile dispersi”.