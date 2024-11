Reggio, Democrazia Sovrana: ‘Perdite idriche persistono, Sorical incapace di intervenire’

Reggio Calabria è nuovamente alle prese con una grave emergenza idrica, sono numerose le perdite d’acqua, già segnalate, che continuano a comprometterne la distribuzione, aggravando una situazione che, ormai da tempo, sta creando disagi a intere zone della città. Nonostante le sollecitazioni e le ripetute richieste di intervento, Sorical, la società che gestisce il servizio idrico, sembra essere incapace di attuare le giuste contromisure.

Leggi anche

Mancanza di fondi e ritardi negli interventi

Secondo quanto trapelato da fonti interne, la causa principale di questo stallo è la mancanza di fondi. In particolare, la società non sarebbe in grado di pagare le ditte che dovrebbero occuparsi degli interventi, a causa di una carenza di liquidità. Una situazione che porta a un costante rinvio delle operazioni di riparazione, con un impatto diretto sulla vita quotidiana dei reggini.

Le perdite idriche sono un problema che non riguarda solo il centro cittadino, ma interessa in misura maggiore diverse frazioni e località periferiche. Acqua che scorre per le strade con grandi sprechi e una rete che, giorno dopo giorno, si deteriora senza che vengano intraprese azioni efficaci per un corretto ripristino.

Disagi per la popolazione e gestione emergenziale

Il tema delle perdite idriche è tutt’altro che nuovo per i reggini, ma allo stato attuale la lentezza e l’incapacità di Sorical di far fronte alla problematica stanno esasperando la situazione. Diverse zone della città sono state interessate da interventi che si sono rivelati incompleti, troppo lenti e approssimativi, con la mancanza di trasparenza sulla tempistica dei lavori e sulle cause dei ritardi.

Leggi anche

“A preoccupare maggiormente è la sensazione che Sorical stia gestendo la situazione economica con un approccio meramente emergenziale, piuttosto che progettare una soluzione strutturale e duratura al problema.”

In attesa che le autorità competenti si facciano carico della questione ed intervengano per risolvere definitivamente la problematica, si continuano a vivere i disagi derivanti da un servizio idrico inefficiente e mal gestito. Auspichiamo che si trovino soluzioni concrete, che possano garantire il ripristino e la regolarità del servizio e che si possano evitare inutili sprechi della risorsa acqua.

Leggi anche

Un appello alle autorità per una soluzione duratura

La situazione idrica a Reggio Calabria resta un tema urgente e prioritario, l’attuale incapacità di Sorical di risolvere le perdite, dovuta a carenza di fondi, rischia di aggravare ulteriormente un problema che assume i contorni della tragedia sociale. Invitiamo le autorità competenti a raccordarsi ed individuare le soluzioni necessarie per porre fine a questo stato di precarietà, inefficienza e danno sociale.

Il PRESIDENTE

Domenica Greco