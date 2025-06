Reggio, disco verde dalla Giunta al Piano per la non autosufficienze 2025

Su proposta del Settore Welfare, la Giunta Comunale di Reggio Calabria, nell’ultima seduta del 16 giugno, ha approvato il Piano degli Interventi relativo al Fondo per le Non Autosufficienze.

La somma stanziata, per un totale di 1.074.360,48 euro, grava sui Fondi regionali della Non Autosufficienza e si inserisce nella programmazione del Piano di Zona, redatto dall’Ambito unico territoriale.

Obiettivi del Piano

Il Piano si rivolge a persone non autosufficienti gravi, ovvero disabili che necessitano di assistenza quotidiana e che non sono ospitati in istituti. L’obiettivo primario è:

Prevenire l’istituzionalizzazione

Favorire la permanenza a domicilio

Sostenere l’autonomia personale e familiare

Le valutazioni per i bisogni sociosanitari saranno effettuate dall’Ambito in collaborazione con l’ASP competente.

Azioni previste

Il Piano prevede una serie di servizi domiciliari mirati, tra cui:

Assistenza per le attività giornaliere, incluso accompagnamento motorizzato

Aiuto domestico e supporto alla pulizia personale e dell’ambiente

Consegna e preparazione pasti, lavanderia, stireria

Prestazioni para-infermieristiche in collegamento con il medico curante

Centri diurni

Sono inclusi nel Piano anche i Centri diurni autorizzati e accreditati, strutture semiresidenziali volte a:

Promuovere l’ integrazione sociale

Prevenire l’ isolamento e l’istituzionalizzazione

e l’istituzionalizzazione Offrire sollievo e supporto alle famiglie

Finalità prioritarie

Sviluppo dell’autonomia delle persone disabili

Rimozione degli ostacoli e pari opportunità

Garanzia di mobilità e accesso ai servizi

Inclusione sociale di adulti e minori con disabilità

Le dichiarazioni dell’assessora Lucia Nucera

“Esprimo la mia più profonda soddisfazione per l’approvazione del Piano degli Interventi relativo al Fondo per le Non Autosufficienze. Questo è un passo fondamentale e concreto a favore delle persone più fragili della nostra comunità e delle loro famiglie..

“Il nostro obiettivo è chiaro: prevenire l’istituzionalizzazione e favorire la permanenza delle persone nel proprio ambiente familiare, dove affetti e abitudini rappresentano un valore inestimabile”.

“Vogliamo che ogni persona non autosufficiente possa soddisfare le proprie esigenze di relazionalità umana e sentirsi parte integrante della nostra comunità. Questo Piano rappresenta il nostro impegno concreto per una società più inclusiva e solidale, dove nessuno viene lasciato solo”.