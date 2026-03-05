Reggio, il Planetario Pythagoras celebra le donne: i NOMI delle scienziate premiate

Tutto pronto per le "Donne che guardano lontano" un omaggio alle scienziate reggine che stanno dando lustro all'intera comunità

Si terrà sabato 7 marzo alle ore 17.30 presso il Planetario Metropolitano Pythagoras un evento dal titolo Donne che guardano lontano per omaggiare le scienziate reggine che, attraverso la propria professione e la propria competenza, in Italia e nel mondo, stanno dando lustro all’intera comunità della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

Previsti i saluti istituzionali del Sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace, del Sindaco facente funzione del Comune di Reggio Calabria Domenico Battaglia, del Consigliere Metropolitano Giuseppe Marino.

Le scienziate insignite del riconoscimento

Saranno insignite del riconoscimento le scienziate:

Manuela Zoccali , Professoressa Ordinaria Instituto de Astrofísica Universidad Catòlica de Chile;

, Professoressa Ordinaria Instituto de Astrofísica Universidad Catòlica de Chile; Roberta Tripodi , INAF Osservatorio Astronomico di Roma;

, Osservatorio Astronomico di Roma; Maria Tringali , Ricercatrice presso l’European Gravitational Observatory di Pisa;

, Ricercatrice presso l’European Gravitational Observatory di Pisa; Cristina Pinneri, Qualcomm Research Scientist – Amsterdam.

La responsabile scientifica del Planetario Metropolitano Pythagoras, la professoressa Angela Misiano, modererà i lavori dell’evento, a margine del quale sarà possibile assistere a Il Cielo al Planetario: l’osservazione del cielo con gli strumenti a cura dello staff.