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Reggio, al Planetario Pythagoras l’ultimo appuntamento sul Mondo Ellenico

Il dottor Leonardo Gervasi terrà una conferenza dal titolo "Dalla filosofia al corpo: la nascita del pensiero medico in Magna Grecia"

01 Luglio 2026 - 08:41 | Comunicato Stampa

Planetario

Il ciclo di incontri “Il Mondo Ellenico: la culla invisibile del sapere occidentale – Scienza, Arte e Politica” giunge al suo atto conclusivo. Mercoledì 1 luglio 2026, alle ore 19:00, il Planetarium Pythagoras della Città Metropolitana di Reggio Calabria ospiterà l’ultimo appuntamento culturale della rassegna.

Il dottor Leonardo Gervasi terrà una conferenza dal titolo “Dalla filosofia al corpo: la nascita del pensiero medico in Magna Grecia”.

locandina luglio

Dal pensiero filosofico alla cura del corpo

La presentazione offrirà un affascinante viaggio storico e scientifico incentrato sul passaggio cruciale dal pensiero filosofico puro alla cura empirica del corpo umano.

Il focus sarà rivolto alle grandi figure che hanno rivoluzionato il concetto di salute nell’antichità: a partire da Alcmeone di Crotone, pioniere che definì la salute come l’armonica mescolanza ed equilibrio delle qualità del corpo, e la malattia come il sopravvento di un elemento sugli altri.

Ippocrate, la Scuola di Cos e i quattro umori

Il percorso approfondirà la straordinaria eredità di Ippocrate e della Scuola di Cos, analizzando i principi etici del suo famoso Giuramento e la nota ‘teoria dei quattro umori’ (sangue, flegma, bile gialla e bile nera). Secondo questa visione, l’essere umano è inteso come un microcosmo in cui l’armonia interna è strettamente legata all’ambiente, alla dieta e allo stile di vita: un affascinante ponte concettuale che unisce la sapienza medica del mondo antico, attraverso la lezione di Galeno, fino alle più moderne discipline e tecnologie cliniche odierne.

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Il cielo d’estate al Planetario

A conclusione della conferenza, gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio tra le stelle con la suggestiva simulazione del cielo d’estate al Planetario.

L’ingresso all’evento è libero e gratuito.

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