Edilizia scolastica a Reggio, Versace: ‘Una nuova mensa per il Convitto Campanella’

“Un altro grande passo in avanti per la nostra città a livello di edilizia scolastica: è stato infatti ammesso al finanziamento PNRR l’intervento di progettazione e realizzazione della ristrutturazione ed adeguamento alle norme attuali della mensa scolastica dello storico e prestigioso edificio scolastico Convitto Nazionale di Stato T. Campanella di Reggio Calabria“.

A dare la notizia, il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace.

“L’istituto sarà sottoposto a interventi necessari per metterlo a norma e garantire un ambiente educativo moderno e sicuro per un contributo complessivo di 448.500,00 €“.

L’intervento di riqualificazione

La proposta si concentra sui locali adibiti a mensa e sui servizi associati al piano seminterrato.

“L’avvio dei lavori rappresenta un passo importante verso il raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione e adeguamento della scuola – afferma Versace, che detiene la delega all’edilizia scolastica. La Città Metropolitana continua a investire nella scuola perché è intorno a questa che cresce una comunità”.

Il ruolo della Città Metropolitana

“Un ringraziamento doveroso è stato espresso al dirigente del settore edilizia Mezzatesta e a tutto il suo staff, che costantemente svolge attività di monitoraggio delle strutture scolastiche del territorio metropolitano e interviene sia con le poche economie disponibili sia attraverso finanziamenti, per adeguare gli edifici in chiave moderna e sicura”.

Le prospettive future