Reggio, la Polizia di Stato in prima linea contro la violenza di genere – FOTO

Convegni e attività informative organizzati dalla Polizia di Stato per sensibilizzare sulla violenza di genere e offrire supporto alle vittime

03 Dicembre 2025 - 15:54 | Comunicato Stampa

Negli ultimi giorni la Polizia di Stato ha partecipato a numerosi appuntamenti dedicati alla sensibilizzazione sul tema della violenza di genere, portando nelle scuole, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione il messaggio che prevenire è importante ed è importante farlo insieme.

Attraverso incontri, momenti di ascolto e attività informative, Dirigenti e Funzionari della Polizia di Stato hanno ribadito l’importanza di conoscere gli strumenti di tutela, di riconoscere i segnali di rischio e di cosa fare per non restare mai soli di fronte a situazioni di violenza.

I Dirigenti e Funzionari hanno partecipato ai convegni organizzati dall’Università Mediterranea della Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dai Licei Scientifici Alessandro Volta e Leonardo da Vinci, e del Liceo Tommaso Campanella di Reggio Calabria, dal Liceo Scientifico Michele Guerrisi e la Biblioteca Comunale di Cittanova.

La Polizia di Stato ha presenziato anche agli incontri organizzati dalla Lega Navale Italiana di Reggio Calabria, dal Grande Ospedale Metropolitano, dall’Istituto Maria Ausiliatrice e dall’Istituto Spanò Bolani e dall’Associazione Culturale “Donne Insieme e dall’Associazione Matrimonialisti Italiani di Reggio Calabria.

Un impegno profuso, al fianco della comunità, per promuovere la cultura del rispetto attraverso l’informazione e dare sostegno a chi ha bisogno di aiuto.

