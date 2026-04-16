Grande partecipazione al primo corso 2026 del Polo SNA Calabria, Princi: ‘Circa 400 iscritti’

Grande successo per il corso “Principi di Management Pubblico”, primo appuntamento dell’offerta formativa 2026 del Polo SNA Calabria, che ha registrato un’ampia adesione con circa 400 iscritti.

Il percorso, della durata di 30 ore, suddivise in 5 giornate formative, è indirizzato ai dirigenti della Pubblica amministrazione calabrese e si concluderà il prossimo 24 aprile.

“L’elevato interesse verso i percorsi formativi promossi dal Polo – spiega l’On. Princi – conferma la qualità dell’offerta formativa del Polo ed evidenzia come, in Calabria, sia sempre più avvertita l’esigenza di rafforzare le competenze amministrative e manageriali, fondamentali per sostenere i processi di innovazione e sviluppo del territorio”.

“Al corso ‘Principi di Management Pubblico’ – prosegue – sono stati ammessi circa 40 dirigenti della Pubblica Amministrazione calabrese. L’obiettivo è ampliare progressivamente le opportunità formative, rendendole sempre più accessibili e rispondenti ai fabbisogni emergenti della Pubblica Amministrazione regionale. Stiamo lavorando con il massimo impegno – evidenzia – per rispondere alle esigenze del territorio”.

La didattica è stata affidata a:

“Il successo di questo percorso formativo – continua la Presidente del Comitato di Coordinamento del Polo – dimostra come non possa esistere una pubblica amministrazione davvero moderna senza una solida cultura organizzativa che metta al centro le persone. Valorizzare le competenze e investire nel capitale umano rappresenta una condizione imprescindibile per costruire amministrazioni più efficienti e capaci di rispondere alle sfide contemporanee: le istituzioni sono più forti quando possono contare su una classe amministrativa qualificata, competente ed efficace. È motivo di orgoglio che in poco tempo – aggiunge Giusi Princi – il Polo SNA Calabria si sia affermato come eccellenza nazionale, posizionandosi, per la sua attività, al vertice tra le sedi territoriali SNA. Il Polo – conclude l’On. Princi – è stato fortemente voluto insieme al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, al Deputato calabrese Francesco Cannizzaro, al Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e al Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, Giuseppe Zimbalatti, proprio con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi pubblici calabresi e rendere più efficienti i processi amministrativi”.