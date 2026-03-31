Reggio, successo per ‘Terra Mater’. Sudano: ‘La famiglia Versace al Museo? Ci sarà’

Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) non è più “solo” la casa dei Bronzi di Riace, ma un organismo vivo, capace di dialogare con altre forme d’arte, con le imprese, le tecnologie e le eccellenze della moda mondiale. A margine dell’incontro targato ‘Civita’, dal titolo ”Fondare il futuro: cultura, tecnologia e impresa per un nuovo modello di sviluppo in Calabria”, il Direttore Fabrizio Sudano ha tracciato un bilancio dei primi mesi del 2026.

Un Museo “Hub a 360 gradi”

Abbattere le mura invisibili tra istituzione e territorio, questa in estrema sintesi, la visione di Sudano. Il Museo si sta trasformando in un centro nevralgico di aggregazione che va oltre la semplice esposizione.

“Il Museo non è solo un luogo di conservazione dei beni culturali, è un hub a 360 gradi accessibile non solo ai turisti e ai visitatori, ma anche ai cittadini con le associazioni che ormai sono parte integrante della struttura,” ha dichiarato Sudano.

Un’apertura che si estende anche oltre i confini regionali. Il Direttore ha sottolineato l’importanza della collaborazione con l’Associazione Civita, che ha scelto Reggio per esportare modelli operativi solitamente radicati nel Nord Italia:

“La Calabria vuole essere ricettiva e noi abbiamo accolto con piacere la loro voglia di promozionare le attività qui”.

La vera sfida di gestire un museo con una collezione archeologica unica al mondo sta nel trovare il modo di attrarre pubblici sempre nuovi senza snaturare l’identità del luogo. La soluzione? La contaminazione.

E la mostra dedicata a Gianni Versace ne è un esempio, simbolo e testimonianza del nuovo corso.

“È una formula vincente,” spiega il direttore. “Dobbiamo assolutamente proporre cose diverse per attrarre pubblici diversi”.

I numeri del 2026: Un inverno da record

I dati dei primi mesi dell’anno confermano la bontà della strategia. Nonostante i mesi invernali siano storicamente i più complessi per i flussi turistici calabresi, il MArRC sta registrando numeri più che positivi.

L’anticipazione: la Famiglia Versace al Museo

E a coronamento del successo di ‘Terra Mater‘, la mostra dedicata allo stilista Gianni Versace, alla domanda sulla possibile visita dei Versace per omaggiare la mostra del genio della moda, Sudano dà un’anticipazione: