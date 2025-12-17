Reggio, bimbi e genitori protagonisti del Natale con il presepe vivente di ‘Crescere insieme’ – FOTO

Domenica 14 dicembre, il Centro Servizi per l’infanzia Crescere Insieme di Reggio Calabria ha ospitato un evento che ha scaldato i cuori di tutti i presenti: il presepe vivente “La culla dell’amore”. Non un semplice spettacolo, ma un’emozionante esperienza che ha visto protagonisti i bambini di tutte le sezioni dell’asilo, dal nido fino alla primaria, coinvolgendo anche coloro che, pur non frequentando più la scuola, hanno mantenuto un legame affettivo profondo con la loro ex scuola.

I piccoli hanno dato vita a una rappresentazione che ha catturato lo spirito del Natale, rendendo la natività un racconto universale di semplicità, amore e speranza.

Ogni angolo del centro si è trasformato in un mondo incantato, dove il presepe ha preso forma grazie alle mani e ai sorrisi dei bambini, impegnati in attività che li hanno visti protagonisti per circa due ore. Un’occasione unica per riscoprire la bellezza della tradizione, rivelata con occhi nuovi e un’innocenza che solo i più piccoli sanno esprimere.

La visita di Babbo Natale

A rendere ancora più speciale l’evento, la visita di Babbo Natale, che ha fatto il suo ingresso tra i festeggiamenti, portando con sé un carico di allegria. Ogni bottega del presepe ha contribuito con un pacco regalo destinato ai bambini del reparto di Pediatria del GOM di Reggio Calabria, un gesto di solidarietà che ha aggiunto un tocco di speranza all’iniziativa.

Un’atmosfera di condivisione

L’atmosfera conviviale che ha caratterizzato l’evento è stata arricchita dalla condivisione delle crespelle, offerte ai visitatori come simbolo di accoglienza e calore. Un momento che ha unito genitori, educatori e bambini in un abbraccio di gioia, confermando l’importanza di Crescere Insieme non solo nell’accompagnare i piccoli nel loro percorso di crescita, ma anche nel creare un’alleanza educativa che rafforza il legame tra le famiglie e la scuola.

Il messaggio del Natale

L’iniziativa ha infatti ricordato a tutti l’importanza di non sentirsi mai soli, ma di crescere insieme in ogni fase della vita, affrontando le difficoltà con il supporto e l’amore di una comunità che guarda al futuro con fiducia. Un evento che, oltre a festeggiare il Natale, ha dimostrato quanto siano fondamentali il calore umano e la solidarietà in un periodo che invita alla riflessione, alla condivisione e al dono.

Il presepe vivente “La culla dell’Amore” ha dimostrato, ancora una volta, che la vera essenza del Natale non sta solo nei regali, ma nei piccoli gesti di affetto e di cura verso gli altri, che arricchiscono ogni cuore di speranza e gratitudine.