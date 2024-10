Reggio, installate le prime luminare: si parte dai palazzi istituzionali – FOTO

La preoccupazione dei reggini per il Natale 2019 era divenuta ormai palpabile. A rincuorare i cittadini, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 dicembre, ci ha pensato il sindaco Falcomatà con un annuncio che ha di certo rallegrato tutta la comunità.

Reggio Calabria ha, finalmente, le sue prime luci. Basta così poco per entrare nel clima natalizio? A volte si. Passeggiando sul corso Garibaldi è stato impossibile non notare gli operatori di Castore a lavoro sulle diverse facciate di Palazzo San Giorgio. É proprio da lì che sono partiti gli allestimenti per il Natale 2019. Prima è toccato alla facciata di piazza Italia e, successivamente, a quella del corso Garibaldi.

I lavori delle luminarie del centro proseguiranno, probabilmente, nei prossimi giorni. Visto il grande successo dello scorso anno, le alte aspettative dei reggini saranno ottemperate?

