Reggio, processo ‘Arangea’: arriva la sentenza del Tribunale. 9 condanne e 3 assoluzioni

Chiuso il primo capitolo del processo “Arangea”. Questa mattina è stata pronunciata la sentenza davanti al Tribunale di Reggio Calabria. L’accusa aveva chiesto oltre 140 anni di carcere.

L’indagine, scattata nel maggio 2024, ha ricostruito il ruolo della cosca attiva nel quartiere Arangea. Secondo la Procura, il gruppo avrebbe gestito estorsioni, controllo economico e un sistema di imprese intestate a prestanome. Gli inquirenti hanno anche ricostruito i movimenti interni dopo gli arresti dei vertici storici, con tentativi di riorganizzazione per mantenere il potere sul territorio.

Le condanne

Il processo ha portato a pene pesanti per diversi imputati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, armi e intestazione fittizia di beni.

Ecco le decisioni del tribunale:

Autolitano A. : 8 anni

: 8 anni Autolitano V. : 8 anni e 8 mesi

: 8 anni e 8 mesi Federico Pasquale : 4 anni e 5 mesi

: 4 anni e 5 mesi Ficara Nino : 17 anni e 6 mesi

: 17 anni e 6 mesi Gullì Carmelo : 9 anni e 2 mesi

: 9 anni e 2 mesi Modafferi Domenico : 8 anni

: 8 anni Musolino Luigi : 13 anni e 4 mesi

: 13 anni e 4 mesi Palumbo Demetrio : 17 anni e 8 mesi

: 17 anni e 8 mesi Praticò Sebastiano: 20 anni

Le assoluzioni

Tre imputati sono stati assolti:

Fortugno Alessandra

Fortugno Nicola Sebastiano

Fortugno Serena

Per loro è stato disposto anche il dissequestro delle aziende “Il Bergamotto” e “Citrus”.

Le difese

A rappresentare gli imputati gli avvocati Pierpaolo Emanuele, Saverio Gatto, Tonino Curatola, Nino Priolo e Basilio Pitasi. Gli assolti Fortugno Nicola Sebastiano e Fortugno Alessandra erano difesi dall’avv. Saverio Gatto, mentre Fortugno Serena è stata difesa dall’avv. Mirna Raschi.

Con la sentenza di oggi si chiude il primo grado. Si attendono ora le motivazioni e, con ogni probabilità, i successivi passaggi in appello.