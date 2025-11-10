Reggio, processo ‘Arangea’: arriva la sentenza del Tribunale. 9 condanne e 3 assoluzioni
In attesa delle motivazioni, ecco le disposizioni della sentenza
10 Novembre 2025 - 12:55 | di Vincenzo Comi
Chiuso il primo capitolo del processo “Arangea”. Questa mattina è stata pronunciata la sentenza davanti al Tribunale di Reggio Calabria. L’accusa aveva chiesto oltre 140 anni di carcere.
L’indagine, scattata nel maggio 2024, ha ricostruito il ruolo della cosca attiva nel quartiere Arangea. Secondo la Procura, il gruppo avrebbe gestito estorsioni, controllo economico e un sistema di imprese intestate a prestanome. Gli inquirenti hanno anche ricostruito i movimenti interni dopo gli arresti dei vertici storici, con tentativi di riorganizzazione per mantenere il potere sul territorio.
Le condanne
Il processo ha portato a pene pesanti per diversi imputati, accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, armi e intestazione fittizia di beni.
Ecco le decisioni del tribunale:
- Autolitano A.: 8 anni
- Autolitano V.: 8 anni e 8 mesi
- Federico Pasquale: 4 anni e 5 mesi
- Ficara Nino: 17 anni e 6 mesi
- Gullì Carmelo: 9 anni e 2 mesi
- Modafferi Domenico: 8 anni
- Musolino Luigi: 13 anni e 4 mesi
- Palumbo Demetrio: 17 anni e 8 mesi
- Praticò Sebastiano: 20 anni
Le assoluzioni
Tre imputati sono stati assolti:
- Fortugno Alessandra
- Fortugno Nicola Sebastiano
- Fortugno Serena
Per loro è stato disposto anche il dissequestro delle aziende “Il Bergamotto” e “Citrus”.
Le difese
A rappresentare gli imputati gli avvocati Pierpaolo Emanuele, Saverio Gatto, Tonino Curatola, Nino Priolo e Basilio Pitasi. Gli assolti Fortugno Nicola Sebastiano e Fortugno Alessandra erano difesi dall’avv. Saverio Gatto, mentre Fortugno Serena è stata difesa dall’avv. Mirna Raschi.
Con la sentenza di oggi si chiude il primo grado. Si attendono ora le motivazioni e, con ogni probabilità, i successivi passaggi in appello.