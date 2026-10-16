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Reggio, il mare come strumento di inclusione. Al via il progetto nazionale ‘Velando 2’: il programma

Due giornate dedicate alla vela inclusiva e alle persone con disabilità. Colella (FIV): “Il mare è il più potente strumento di inclusione”

16 Ottobre 2026 - 16:58 | di Redazione

La Federazione Italiana Vela (FIV), con il supporto del Ministero per le Disabilità, in accordo con la Lega Navale Italiana , presenta la tappa reggina del Progetto Nazionale “Velando 2“.

Il progetto, itinerante a livello nazionale, approda presso i circoli velici affiliati FIV per offrire a giovani allievi e a persone con disabilità intellettivo-relazionale un’esperienza formativa, sportiva e umana di due giornate.

Le attività, in mare e a terra, saranno condotte impiegando barche da altura ed imbarcazioni accessibili classe Hansa 303 e prevedono la presenza costante di Istruttori di Parasailing e Tecnici della Federazione Italiana Vela.

Tra gli obiettivi: utilizzare la vela e la vita di mare come strumenti privilegiati per l’inclusione, la crescita personale, lo sviluppo delle abilità motorie e il potenziamento dell’autonomia e delle life skills.

Fabio Colella, Consigliere Federale FIV con delega al Parasailing, spiega il significato della manifestazione:

“Con l’avvio della seconda edizione del Progetto Velando, la Federazione Italiana Vela e il Ministero della Disabilità riaffermano un principio per noi fondamentale: il mare è il più potente strumento di inclusione a nostra disposizione. ​Voglio ringraziare il Ministero della Disabilità per aver creduto e investito nuovamente in questo percorso, e realtà territoriali di eccellenza che rendono possibile la messa in acqua quotidiana di questi valori. Come Federazione e come settore Parasailing, l’aumento costante dei nostri numeri ci conferma che siamo sulla rotta giusta: la vela paralimpica non è solo una disciplina sportiva, ma un formidabile acceleratore di uguaglianza e autonomia.”

PROGRAMMA TAPPA DI REGGIO CALABRIA

CIRCOLO VELICO
Via Rada Delle Mura Greche, 89100 Reggio Calabria RC

Venerdì 17 Ottobre: ore 14:30 / 17:00
Lega Navale Italiana – sezione Reggio Calabria
Sabato 18 Ottobre: ore 10:30 / 12:00
Circolo Velico

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