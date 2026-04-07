Reggio Calabria protagonista con la EYBL Superfinal Under 20

Si è svolto presso la Sala Perri di Palazzo Alvaro l’incontro di presentazione della EYBL Superfinal Under 20, importante torneo internazionale di basket che si svolgerà nei prestigiosi impianti sportivi di Pentimele e del rione Modena a Reggio Calabria dal 9 al 12 aprile.

Presenti, insieme all’organizzatore e presidente della Vis Reggio Calabria, Luigi Di Bernardo, rappresentanti delle istituzioni locali, della Città Metropolitana, del Comune e dell’Atam, che hanno espresso soddisfazione per l’arrivo in città di una manifestazione sportiva di livello internazionale.

Il torneo vedrà la partecipazione di numerose squadre europee e di giovani atleti Under 20, confermando Reggio Calabria come punto di riferimento per l’organizzazione di grandi eventi sportivi e per la promozione del basket a livello internazionale.

Luigi Di Bernardo, Presidente della Vis Reggio Calabria

“È per noi motivo di grande soddisfazione ospitare le Superfinals EYBL Under 20, unica tappa italiana dopo Riga e Varsavia, che si svolgerà a Reggio Calabria.

Purtroppo abbiamo appreso della possibilità di organizzare questo evento con un po’ di ritardo e questo ha richiesto uno sforzo organizzativo importante, ma siamo riusciti a farci trovare pronti grazie al supporto fondamentale delle istituzioni. La Città Metropolitana, il Comune, l’Atam e tutti gli enti coinvolti si sono mossi rapidamente per sostenere l’organizzazione.

A Reggio Calabria arriveranno oltre 250 persone, con squadre provenienti da Svezia, Olanda, Estonia, Georgia, Lettonia e da altri Paesi europei, oltre alla presenza di una squadra americana. Si tratta di una grande occasione per la città, soprattutto in un periodo come il mese di aprile, che rappresenta una fase di destagionalizzazione turistica. Grazie anche al bel tempo previsto, gli ospiti potranno apprezzare le bellezze del nostro territorio e scoprire Reggio Calabria, con la speranza che possano tornare in futuro come turisti”.

Paolo Surace, Presidente FIP Calabria

“Questo evento ha una doppia valenza: da un lato quella tecnica e sportiva, con la presenza di giovani prospetti Under 20 di altissimo livello, dall’altro quella legata alla promozione della città e alla sua capacità di ospitare grandi manifestazioni internazionali. Reggio Calabria dimostra ancora una volta di essere una città capace, accogliente e pronta a organizzare eventi di grande rilievo, con importanti ricadute in termini di immagine, turismo e sviluppo del territorio”.

Carmelo Versace, Sindaco Metropolitano facente funzioni

“Vogliamo farci trovare pronti ad un evento sportivo che rappresenta una vetrina per il nostro territorio. Per questo, abbiamo deciso di sostenere e promuovere una kermesse che permetterà ad oltre 300 giovani atleti provenienti da tutta Europa di mettersi in mostra in un appuntamento dall’alto impatto sportivo. Ed è grazie all’ impegno di autorevoli professionisti che decidono di rimanere e di investire nel nostro territorio che possiamo accogliere questi eventi in grado di valorizzare le bellezze della nostra città”.

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Tino Scopelliti, Presidente CONI Calabria

“Reggio Calabria ha sempre avuto una grande tradizione cestistica e ha ospitato nel corso degli anni campioni di livello internazionale come Bryant, Sconocchini, Ginobili e Hughes, oltre a tanti altri protagonisti del basket mondiale. Queste finali rappresentano quindi un ulteriore passo in avanti per il movimento sportivo reggino e per l’intera Calabria, con l’obiettivo di scoprire nuovi talenti e offrire al pubblico partite di alto livello”.

Giovanni Latella, delegato Sport Reggio Calabria

“Come amministrazione, negli ultimi anni abbiamo puntato con decisione sulle grandi manifestazioni sportive, convinti che lo sport, insieme al turismo, sia uno strumento fondamentale per promuovere il territorio e migliorare l’immagine della città. Stiamo investendo in eventi internazionali e continueremo a sostenere iniziative che possano rilanciare il movimento sportivo e turistico di Reggio Calabria.

Un ringraziamento particolare va ancora a Luigi Di Bernardo per la determinazione e la passione con cui ha portato avanti questo progetto, che contribuirà a riportare il basket reggino ai fasti di un tempo. Le strutture sportive della città, come il Palacalafiore e il Pianeta Viola, rappresentano eccellenze che devono essere valorizzate attraverso eventi di alto livello, offrendo ai giovani la possibilità di praticare sport in contesti di qualità.

Negli ultimi giorni, ad esempio, il Palacalafiore ha già ospitato un importante evento di judo, dimostrando come queste strutture possano essere utilizzate per grandi manifestazioni sportive e culturali. La strada da seguire è proprio questa: continuare a investire nello sport per promuovere la città e attrarre eventi internazionali”.

Giuseppe Basile, Amministratore Delegato ATAM

“Anche l’Atam sarà protagonista, garantendo il supporto logistico e il trasporto pubblico per facilitare gli spostamenti dei partecipanti dagli alberghi alle sedi sportive e verso i principali punti di interesse della città. I ragazzi potranno visitare il mare, i musei, il centro cittadino e anche le zone dell’Aspromonte, come Gambarie, vivendo un’esperienza completa del territorio.

L’auspicio è che questa manifestazione lasci un segno positivo e che in futuro Reggio Calabria possa essere nuovamente scelta come sede di competizioni internazionali, confermandosi come una città accogliente, organizzata e capace di valorizzare lo sport e il turismo”.