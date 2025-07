Forza Italia Rc: “Falcomatà crea allarmismo, il tempo per il QFP c’è”

“Sulla vicenda del Quadro Finanziario Pluriennale 2028–2034, è stata la stessa europarlamentare Giusi Princi a chiarire i contorni reali del dibattito europeo, dichiarando che siamo ancora in una fase negoziale preliminare, in cui il Parlamento europeo avrà un ruolo decisivo per migliorare e riequilibrare le proposte della Commissione, difendendo proprio il ruolo centrale delle Regioni e dei territori. C’è il tempo per lavorare e far valere le nostre istanze.”