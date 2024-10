Lavori sull’asfalto nel quartiere Modena, i reggini: “Basta rattoppi”

“Esprimiamo il nostro apprezzamento per i lavori di bitumazione che stanno interessando il quartiere di Modena, da San Sperato al viale Europa, e che sono il segno di una attenzione concreta da parte del consigliere delegato alla manutenzione Filippo Burrone e dell’amministrazione guidata dal sindaco Falcomatà”.

Lo dichiara in una nota l’associazione Vivi San Sperato che prosegue così:

Grazie alla sensibilità del consigliere Burrone, ma soprattutto un plauso alla sua capacità di tradurre in atti amministrativi concreti, l’azione di ascolto del territorio rispetto a un intervento così di impatto, molto atteso dai cittadini, che contribuisce ad agevolare e migliorare la qualità della vita e la mobilità di una importante fetta di città che per vari motivi di studio e di lavoro attraversa la zona sud”.

“Per la prima volta viene eseguito nei nostri territori un intervento che non si limita a tappare buche o a rattoppare ma che interviene in maniera definitiva, venendo incontro alle esigenze delle periferie.

L’associazione Vivi San Sperato conclude:

“Auspichiamo che la strada intrapresa possa continuare a produrre quei risultati tangibili a cui stiamo assistendo. Possiamo quindi affermare senza timore di smentita che il quartiere della settima circoscrizione è finalmente e degnamente rappresentato in seno all’amministrazione comunale da un consigliere, come Filippo Burrone, che non conosce sosta nella sua missione politica”.