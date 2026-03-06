Rete idrica, perdite e strade danneggiate: il Comitato Ravagnese, S. Elia e Saracinello scrive a Sorical e Occhiuto

Il Comitato di Quartiere Ravagnese, S. Elia e Saracinello ha inviato una PEC formale alla Sorical, trasmessa per conoscenza anche al Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, per segnalare la grave situazione della rete idrica nel territorio del quartiere e, più in generale, nella periferia sud della città di Reggio Calabria.

Nel documento il Comitato evidenzia come, nel corso dell’ultimo anno, siano state inoltrate oltre 200 segnalazioni relative a perdite idriche diffuse lungo le strade del territorio, molte delle quali caratterizzate da fuoriuscite di acqua potabile che persistono per giorni o settimane.

Secondo quanto rappresentato nella comunicazione, i cittadini assistono quotidianamente a copiose perdite di acqua che scorrono lungo le strade, con conseguente spreco di una risorsa preziosa e con evidenti ripercussioni sulle condizioni della viabilità.

Riparazioni “temporanee” e rete in forte criticità

La PEC segnala inoltre come gli interventi di riparazione risultino in molti casi parziali o temporanei, con ripristini stradali ritenuti insufficienti e situazioni in cui le perdite tendono a riaprirsi a poche ore dagli interventi oppure a breve distanza da quelle appena riparate, circostanza che farebbe emergere uno stato di forte criticità della rete idrica.

Tra le problematiche evidenziate vi sono anche i danni al manto stradale causati dalle continue rotture e dagli scavi di riparazione, con buche spesso riempite con il materiale di scavo e con castelletti di protezione che, secondo quanto segnalato, restano in sito per settimane o addirittura per mesi.

“Spreco d’acqua e rischio carenze estive”: le richieste del Comitato

Il Comitato sottolinea inoltre come questa situazione determini un evidente spreco di acqua potabile, in un contesto in cui, paradossalmente, il territorio potrebbe trovarsi nei mesi estivi ad affrontare situazioni di carenza idrica.

Nel documento inviato a Sorical viene pertanto richiesto di chiarire quali azioni strutturali e programmate si intendano adottare per il risanamento della rete idrica, superando la logica degli interventi emergenziali che non riescono a risolvere alla radice le criticità.

Contatori al confine e soluzione alternativa proposta

La comunicazione affronta anche la questione relativa allo spostamento dei contatori idrici al confine tra proprietà privata e suolo pubblico, intervento che, secondo quanto prospettato agli utenti, verrebbe posto a carico dei cittadini e che in molti casi comporterebbe lavori edilizi invasivi e costi rilevanti per le famiglie.

A tal proposito il Comitato segnala la possibilità di adottare una soluzione tecnica alternativa, consistente nell’installazione di nuovi contatori esterni da parte del gestore, che consentirebbero la misurazione dei consumi bypassando quelli attualmente presenti all’interno delle abitazioni, evitando così interventi strutturali e costi a carico degli utenti.

Il Comitato auspica che la situazione possa essere affrontata con interventi programmati e strutturali sulla rete idrica, ritenuti indispensabili per garantire un servizio efficiente e per evitare il continuo spreco di una risorsa fondamentale come l’acqua.