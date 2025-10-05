Reggio, al Palacalafiore la Viola di Cadeo cerca la prima vittoria contro Molfetta

Dopo la sconfitta all’esordio con Brindisi, i neroarancio puntano al riscatto tra le mura amiche affrontando una Virtus rinnovata e ambiziosa, guidata dalla doppia guida tecnica di Gianluca Gallo e Ilario Azzolini

Mancano poche ore ormai all’esordio della Redel Viola tra le mura amiche del Palacalafiore. Dopo il Torneo Sant’Ambrogio e le amichevoli estive, stasera alle 18:00 i tifosi neroarancio potranno finalmente sostenere i propri beniamini per ottenere i primi due punti della stagione ‘25/’26.

Dopo la sconfitta nella gara di apertura in trasferta contro la Dinamo Brindisi, i ragazzi di coach Cadeo sono chiamati quest’oggi a rispondere sul campo con una prestazione più convincente e che porti alla prima vittoria.

Le individualità neroarancio hanno dimostrato già il loro valore, ma manca ancora quella fluidità di gioco e quell’intensità difensiva – arma tanto cara se non identitaria della prima Viola targata Cadeo – che arriveranno solo con il tempo e il lavoro in palestra. Gli acciacchi dell’ultima settimana non aiutano certo il gruppo neroarancio in questa fase iniziale di “formazione”, e capitan Fernandez e compagni dovranno prendere con le pinze l’avversario di stasera.

L’avversario: la Virtus Molfetta

La Virtus Molfetta si presenta con una squadra profondamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. Le uniche conferme sono il capitano Sirakov, punto di riferimento in campo e alla sua terza stagione con la maglia biancazzurra, e Shaka Balladino, confermato dopo il buon rendimento nella seconda parte dello scorso campionato, interrotto però da un grave infortunio al legamento crociato.

La squadra ha già esordito positivamente, vincendo di misura contro Castellaneta in una gara ad alto punteggio, segno di un attacco già efficace ma con una difesa ancora da consolidare.

La Virtus ha scelto di affidarsi a una doppia guida tecnica composta da Gianluca Gallo e Ilario Azzolini. Il nuovo roster è composto in gran parte da giocatori giovani e di prospettiva, provenienti da diverse realtà italiane e anche dall’estero. Tra i nomi più noti e di spicco figurano il giovane play ex Milazzo Simone Quarta, la guardia Alessio Bolis, e il primo colpo di mercato, l’ala lituana Rimantas Daunys, considerati alcuni dei prospetti più interessanti. Ogni anno la società lavora molto sullo scouting per scoprire giovani talenti e farli crescere in un contesto competitivo.

La scorsa stagione, l’obiettivo dichiarato era la salvezza, ma la Virtus è riuscita a conquistare un posto nei play-in gold, superando le aspettative. Quest’anno, invece, il traguardo fissato è l’accesso ai playoff, con la consapevolezza di dover affrontare squadre più attrezzate come la stessa Viola Reggio Calabria.

Arbitri della serata i signori Gianmarco Greco di Catanzaro e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza. La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della squadra di casa.