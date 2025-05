Estate 2025 tra ‘Reggio Live Fest…bis!, ‘Drone Show’ e nuovo palco all’Arena

A un mese esatto dall’inizio dell’estate, Reggio Calabria si prepara ad accogliere la prossima stagione con l’obiettivo di ripetere il successo del 2024 in termini di numeri e presenze turistiche in città.

Diversi gli eventi, all’interno del programma dell’estate reggina, che si ripeteranno anche nel corso della prossima stagione estiva. Come ad esempio l’appuntamento tanto atteso per gli appassionati di calcio ‘Sky calciomercato l’originale‘. E non solo.

“Abbiamo intenzione, anche per quest’anno, di puntare sulle azioni immateriali. E quindi festival, musica, spettacoli e cultura – spiega l’assessore Carmelo Romeo – Quest’anno puntiamo a replicare i festival dello scorso anno e naturalmente ad alzare ancora il livello cercando di spendere tutte le risorse europee che siamo riusciti ad ottenere, senza restituire nulla a Bruxelles e allo stesso tempo impegnarle nel territorio”.

Quali saranno dunque le novità dell’estate reggina 2025?

“Nell’ultima delibera abbiamo messo al centro l’Arena dello Stretto in cui realizzeremo un palco scenografico fisso che lasceremo per circa due mesi e mezzo in cui ogni giorno ci sarà un djset. Pubblicheremo presto un avviso per dare una possibilità occupazionale a 20 nostri ragazzi attraverso un corso per aspiranti dj che si terrà all’interno del centro giovanile della galleria Zaffino. Replicheremo il festival sulla musica popolare e sulla musica classica e ne aggiungeremo nel mezzo un altro, ovvero un festival sui nuovi suoni. Tutto questo insieme al ‘Reggio Live Fest‘ e all’evento di ‘Sky Sport Calciomercato L’originale’“.

E infine una novità, il ‘Drone Show‘, in versione estiva.