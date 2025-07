Nasce ‘Reggio città viva’: i cittadini fanno rete per promuovere partecipazione civica e giustizia sociale

La Rete di Associazioni “Reggio Città Viva” è stata creata con l’obiettivo di dare voce a chi non l’ha, promuovendo l’inclusione sociale, la partecipazione civica e una maggiore giustizia sociale paritaria nella città di Reggio Calabria.

Al momento, la Rete è composta da diverse associazioni e comitati di quartiere, tra cui:

Associazione Reggio Cresce

Associazione “Noi per Santa Caterina”

Comitato di Quartiere Mosorrofa

Associazione Tre Quartieri di Gallico

Coordinamento di Quartiere di Arghillà

Associazione Amici di Villa San Giuseppe

La partecipazione al progetto è aperta a tutti quei gruppi, comitati o associazioni che vorranno aggregarsi alla Rete, condividendone gli obiettivi e i fini etici, sociali e di sviluppo del territorio, basati sui principi della legalità e della consapevolezza dei diritti di cittadinanza praticati.

I principali obiettivi della Rete

Gli obiettivi principali della Rete includono:

Promuovere la cittadinanza attiva e offrire spazi di ascolto e confronto tra cittadini, associazioni e comitati di quartiere.

e offrire spazi di ascolto e confronto tra cittadini, associazioni e comitati di quartiere. Dare visibilità alle problematiche locali , sviluppando azioni comuni di dibattito, proposta e progettazione.

, sviluppando azioni comuni di dibattito, proposta e progettazione. Costruire percorsi di partecipazione dal basso e co-progettazione di politiche di sviluppo del territorio.

e co-progettazione di politiche di sviluppo del territorio. Contrastare la marginalizzazione delle povertà e delle disuguaglianze , attraverso progetti che supportano l’inclusione sociale.

, attraverso progetti che supportano l’inclusione sociale. Mettere al centro le periferie di Reggio Calabria, considerando che una città armonica deve abbracciare tutte le sue aree, senza divisioni.

La Rete crede fermamente che i cittadini, uniti in modo corale, etico e legale, possano contribuire a costruire una Reggio Calabria migliore, attraverso un senso di appartenenza e di comunità.

Un progetto che guarda al futuro

La Rete è convinta che le sinergie tra le diverse realtà aggregative del territorio possano essere determinanti per il cambiamento, soprattutto in una città vasta e articolata come Reggio Calabria. Pur nel rispetto delle singole autonomie, la Rete intende essere un punto di riferimento nel confronto con chi è chiamato a gestire la res publica, e con chiunque abbia a cuore lo sviluppo della città, nelle sue diverse sfaccettature, dal centro alle periferie.

La Rete “Reggio Città Viva” si pone anche l’obiettivo di mettere in campo una serie di iniziative pubbliche, tra cui:

Assemblee cadenzate nel breve termine.

Laboratori di cittadinanza attiva .

. Campagne di comunicazione e sensibilizzazione .

. Giornate tematiche di azione civica.

La proposta di un Osservatorio Civico delle Emergenze.

Coinvolgere i giovani nel cambiamento

Un obiettivo fondamentale della Rete è coinvolgere i giovani del territorio, ai quali si vuole passare il testimone, per costruire insieme un futuro di sviluppo lavorativo, etico, sociale, trasparente e orientato al futuro.

“Noi abbiamo un sogno: Reggio città di cultura, di valori, di bellezza!”

Il messaggio è chiaro: la Reggio che vogliamo costruire è una città solidale e partecipativa, che ponga al centro il benessere di tutti i suoi cittadini. La Rete invita tutti a sostenere questa iniziativa e a contribuire a rendere il sogno di una Reggio Calabria migliore una realtà concreta.