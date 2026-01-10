Reggio, riaperta la storica sede Rocco Pugliese del Pd. Barreca: ‘Una risorsa per tutti, non solo un luogo di politica’

Un'inaugurazione molto partecipata, che ha visto la presenza del consigliere Falcomatà, del senatore Irto, dei segretari e molte altre figure istituzionali

La politica torna in strada, uscendo dai palazzi istituzionali e balzando via dalle tastiere dei social, per incontrare le persone ed aprire una sede fisica. È ciò che è avvenuto questa mattina a Reggio Calabria, alla riapertura di uno storico circolo del Partito Democratico, intitolato a Rocco Pugliese, situato in via Reggio Campi.

Dopo anni di silenzio, la storica sede del partito torna ad accogliere i cittadini, non solo per discutere di politica, ma anche per rispondere alle necessità quotidiane, quelle che spesso restano in secondo piano.

Franco Barreca, consigliere comunale del PD e promotore di questa riapertura, racconta con passione il significato di questo progetto:

“Un passo importante per il nostro quartiere. Questo circolo non è solo un luogo di politica, ma un punto di ascolto per i cittadini. Qui si potrà discutere di temi politici, ma anche affrontare problemi concreti come il cambio del contatore idrico o della TARI. Vogliamo essere una risorsa per tutti”.

La riapertura del circolo non è solo un atto simbolico, ma un gesto concreto di ritorno alle radici. Giuseppe Falcomatà, consigliere regionale, si è detto convinto che le sezioni di partito siano state sempre il cuore pulsante delle comunità:

“Hanno avuto sempre un ruolo centrale nei quartieri, dove la politica diventa un contatto diretto con le persone. La riapertura di questo circolo è un segno di speranza, un segno che possiamo recuperare la fiducia dei cittadini e ridare vita alla partecipazione politica”.

Il segretario regionale del PD, Nicola Irto, sottolinea l’importanza di un ritorno alla politica “fisica“, dopo che per anni si è vissuta soprattutto sui social:

“In un’epoca dove tutto sembra svolgersi online, aprire una sede fisica è un messaggio potente. Il circolo diventa un luogo di confronto, ma soprattutto di ascolto, per chiunque voglia essere partecipe della vita politica della città. La politica deve tornare tra la gente”.

Anche Peppe Panetta, segretario provinciale, ha parlato di un rafforzamento del partito sul territorio:

“Non è solo la riapertura di una sede, ma il segno che il Partito Democratico è radicato nei territori. Il circolo “Rocco Pugliese” ha una storia e oggi lo riapriamo come simbolo di una nuova vitalità per la città”.

Valeria Bonforte, segretaria cittadina, ha aggiunto:

“Per noi è un passo fondamentale. Questa zona di Reggio Calabria ha una sua identità, una classe lavoratrice che spesso non viene ascoltata. Oggi il partito torna a farsi sentire qui, e lo fa con un circolo aperto, pronto a rispondere alle esigenze dei cittadini”.

Il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, pur non facendo parte del Partito Democratico, ha partecipato all’inaugurazione, dando il suo personale riconoscimento all’iniziativa:

“Franco Barreca ha avuto il coraggio di mettere in piedi questo progetto con un gruppo di amici, non solo del PD. Questo circolo deve essere la casa di tutti coloro che vogliono contribuire allo sviluppo di questo territorio”.

Il circolo “Rocco Pugliese” si presenta, dunque, non solo una sede fisica, ma come un luogo di ripartenza per una politica che vuole tornare ad ascoltare, a rispondere, a essere vicina alla gente. Il PD di Reggio Calabria lancia un messaggio chiaro: la politica è nelle strade e nelle piazze, dove si può veramente fare la differenza.