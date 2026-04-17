Reggio, riapre al GOM lo sportello del Tribunale dei diritti del malato

Diritti e sanità: da maggio riapre lo sportello TDM al G.O.M. e si apre il confronto con i cittadini in un'assemblea pubblica

Sanità e diritti, riapre lo sportello del Tribunale per i Diritti del Malato al G.O.M.

L’Assemblea pubblica si terrà domani sabato 18 aprile alle ore 10:00, presso la sala conferenze di via Girolamo Tagliavia n. 21, Reggio Calabria.

All’incontro interverranno il Segretario regionale di Cittadinanzattiva APS, dott. Giuseppe Corrado, e i rappresentanti del Coordinamento cittadino del TDM. Seguirà un dibattito aperto, con l’obiettivo di costruire un confronto diretto con i cittadini e raccogliere istanze, criticità e proposte.

Assemblea pubblica e confronto diretto con i cittadini

In un contesto in cui il sistema sanitario calabrese continua a mostrare criticità profonde e crescenti difficoltà nell’assicurare servizi adeguati ai cittadini, il Coordinamento cittadino del Tribunale per i Diritti del Malato (TDM) di Cittadinanzattiva APS annuncia la riapertura, a partire dal mese di maggio, dello sportello TDM presso il Presidio “Riuniti” del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

La riattivazione dello sportello rappresenta non solo un servizio, ma anche un segnale chiaro, i diritti dei cittadini in ambito sanitario non possono essere compressi o subordinati alle inefficienze del sistema. In un territorio segnato da carenze strutturali, liste d’attesa, mobilità sanitaria passiva e disuguaglianze nell’accesso alle cure, diventa fondamentale rafforzare strumenti di tutela, partecipazione e controllo civico.

Sportello TDM al G.O.M.: tutela, partecipazione e controllo civico

Il Tribunale per i Diritti del Malato, articolazione di Cittadinanzattivattiva dal 1978, svolge da anni un ruolo essenziale di presidio civico, affiancando i cittadini nella difesa dei propri diritti e contribuendo a riportare al centro del dibattito pubblico il tema della sanità come bene comune.

La riapertura dello sportello, gestito da volontari, vuole essere anche un atto di responsabilità civica e un invito alle istituzioni affinché si assumano fino in fondo il compito di garantire servizi sanitari dignitosi, accessibili e trasparenti.