Reggio, imminente l’affidamento dei lavori per la scuola ‘Boccioni’

Con la gara per l'affidamento dei lavori, parte finalmente la ricostruzione della scuola chiusa dal 2009 per inagibilità. La soddisfazione del consigliere Giordano

Entra finalmente nella fase operativa l’intervento per la demolizione, ricostruzione e rifunzionalizzazione della scuola Boccioni di Gallico, chiusa dal 2009 per inagibilità. Come già preannunciato dopo l’approvazione del progetto definitivo-esecutivo, avvenuta con la delibera n. 253 del 30 dicembre scorso, in questi giorni si registra un ulteriore e decisivo passo avanti: è stata infatti indetta la gara per l’affidamento dei lavori, con scadenza fissata al 6 agosto.

Il progetto, inserito nel programma Agenda Urbana, molto atteso da anni dalla intera comunità di quel territorio, è destinato a restituire finalmente un edificio scolastico adeguato alle normative, moderno e pienamente funzionale che servirà un’ampia area del territorio comunale. Il cronoprogramma prevede la conclusione dell’intervento entro 18 mesi dall’apertura del cantiere.

Giordano: “Un orizzonte positivo per Gallico e la zona nord”

Ad esprimere soddisfazione per il percorso portato avanti finora, pur tra complessità amministrative e tempi lunghi, è il consigliere comunale Giuseppe Giordano – delegato a decentramento, patrimonio e politiche giovanili- che ha dichiarato:

“L’attesa notizia della ricostruzione del Boccioni non riguarda solo la comunità di Gallico ma l’intera zona nord e la vallata del Gallico; dove l’istituto è stato storicamente un presidio educativo e formativo. Oggi, dopo oltre un decennio, possiamo finalmente intravedere la luce all’interno di un orizzonte estremamente positivo e significativo.”

Giordano ha voluto ricordare come il risultato sia stato frutto di un lavoro sinergico tra amministrazione ed uffici comunali:

“Un percorso proficuo – ha continuato il consigliere- portato avanti con impegno e condivisione con gli ex assessori Francesco Costantino e Ciccio Gangemi, con Carmelo Romeo delegato alle risorse comunitarie nonché Anna Briante insieme ai settori tecnici di lavori pubblici, risorse comunitarie e istruzione. Grazie all’opera programmatoria dell’Amministrazione Falcomatà siamo ora nelle condizioni di consegnare finalmente al territorio una struttura scolastica sicura ed all’altezza delle esigenze di studenti, famiglie e personale.”

Il rilancio dell’intero complesso scolastico

Va inoltre ricordato che, parallelamente all’intervento principale, l’amministrazione sta lavorando anche alla futura riqualificazione della palestra adiacente, per completare il rilancio dell’intero complesso scolastico.