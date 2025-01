Lido Comunale, Ripepi: ‘Falcomatà continua a illudere i reggini’

Queste le parole del Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Controllo e Garanzia di Reggio Calabria Massimo Ripepi (Alternativa Popolare), al termine della seduta odierna della IX Commissione, durante la quale è stato audito il Dirigente dei lavori pubblici, Architetto Bruno Doldo. La relazione del Dirigente ha evidenziato un dato chiaro: nonostante il suo impegno, l’Amministrazione difficilmente sarà in grado di consegnare il Lido completo e fruibile per l’estate 2025. Un fallimento che pesa sui reggini e che mina la credibilità di chi governa questa città.

“L’Amministrazione Falcomatà ha dimostrato negli anni di non essere in grado di gestire le priorità della città. Al posto di concentrarsi su opere strategiche come il Lido Comunale, preferisce investire tempo e risorse in manifestazioni e operazioni di distrazione di massa. È evidente che il loro obiettivo è far dimenticare ai cittadini undici anni di immobilismo: reggini che però, a quanto pare, non sono più disposti a credere alle solite promesse vuote.”*