Reggio: verità, fragilità e poesia a cielo aperto. Nuovo appuntamento #RegalaUnaPoesia

Giovedì 24 luglio 2025, alle ore 21:30, Piazza Carmine ospiterà “Poesie d’amore… o poco meno”, l’ultimo appuntamento del progetto #RegalaUnaPoesia – Stories, ideato e interpretato dal poeta e artista Roberto Modafferi, in collaborazione con Etimologia Magazine, Mille Miglia, e Magica Mistica Musica, tutto promosso da Clef Studio.

Leggi anche

Una serata dedicata all’intimità autentica

Dopo gli omaggi a Baudelaire e Merini, questa serata è dedicata all’intimità autentica: poesie come confessioni, momenti di nudità emotiva, racconti che parlano d’amore – o di ciò che ne resta. Un’esperienza che abbandona la retorica per cercare l’essenziale: fragilità, desiderio, ironia, perdita, raccontati in versi e immagini, tra parola detta e non detta tratti dall’omonima pubblicazione del poeta.

Poesia che si fa esperienza condivisa

Sul palco, Modafferi dà voce ai suoi testi accompagnato da:

suoni

elementi visivi

gesti teatrali

Il pubblico non è spettatore passivo: viene coinvolto, chiamato a riflettere, a prendersi una frase, a lasciare qualcosa di sé.

L’ingresso è libero, e l’intento è semplice: portare la poesia fuori dai libri, dentro la vita.