Reggio ridisegna Ryanair, Paris: ‘Meno polemiche e più proposte per difendere le rotte’

Così Nicola Paris di Noi Moderati.

Naturalmente c’è ancora molto da fare. Occorre lavorare per mantenere le rotte esistenti e conquistarne di nuove, migliorando contemporaneamente i collegamenti con la città, il decoro urbano e l’accoglienza turistica. Ryanair sta rivedendo le proprie rotte in diversi aeroporti europei: per questo bisogna confrontarsi con la compagnia e costruire una strategia condivisa tra Regione, Comune, Città Metropolitana e operatori del settore. Il mio auspicio è che il presidente Roberto Occhiuto e il sindaco Francesco Cannizzaro continuino a lavorare per portare nuove destinazioni e nuove opportunità. Il “Tito Minniti” oggi è una realtà diversa rispetto al passato. Difendiamo quanto è stato costruito e guardiamo avanti, con meno polemiche e più proposte. Reggio Calabria ha bisogno di collegamenti, turismo e lavoro. E l’aeroporto può essere uno dei motori principali del suo sviluppo” – conclude Paris.