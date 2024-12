Scambio di auguri a Palazzo Alvaro, Falcomatà: ‘Macchina amministrativa per noi è un orgoglio’

Nella Sala Boccioni di Palazzo Alvaro, il sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà ha salutato i dipendenti dell’Ente nel tradizionale scambio augurale di fine anno. Presenti anche il vicesindaco Carmelo Versace, il consigliere delegato Giuseppe Marino, il Direttore generale dell’Ente Umberto Nucara e l’Amministratore di Svi.Pro.Re Antonino Battaglia, che hanno rivolto il loro augurio ai dipendenti dell’Ente.

“Siamo una famiglia – ha affermato il sindaco – e proprio per questo è giusto fermarsi un attimo a fine anno per la gioia di scambiarsi un augurio in occasione di queste festività natalizie che assumono per noi una valenza speciale in virtù delle tante attività che abbiamo previsto. Siamo felici di poter affermare che la Città Metropolitana è un Ente sano, dal punto di vista finanziario, con una macchina amministrativa efficiente, che opera in armonia con l’indirizzo politico, che ci ha reso spesso orgogliosi in tante occasioni, quando ci siamo confrontati con altri Enti o con organismi nazionali.”