Falcomatà e Schlein alla alla Coop Valle del Marro: ‘Segno di vicinanza a chi vuole liberarsi dalla ‘ndrangheta’ – FOTO

Così il sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, ha commentato la visita della segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein, presso i terreni confiscati alla criminalità organizzata e oggi gestiti dalla cooperativa Valle del Marro – Libera Terra.

Falcomatà ha voluto rimarcare il valore simbolico e sostanziale di questa visita, in un momento delicato in cui la cooperativa è stata oggetto di una serie di gravi atti intimidatori, culminati con cinque attentati incendiari negli ultimi due mesi, che hanno distrutto centinaia di ulivi e causato ingenti danni economici e morali.

Il sindaco ha espresso un ringraziamento alla segretaria Schlein per la sua presenza:

«Ci tengo a ringraziare Elly Schlein per aver voluto essere qui fisicamente, accanto a chi ogni giorno si espone in prima linea per la legalità. È un gesto che va ben oltre il simbolico: è il segno di un impegno politico e istituzionale reale, che riconosce e sostiene esperienze virtuose come quella della Valle del Marro, che punta a mostrare il volto più positivo ed operoso di una comunità che vuole mettersi alle spalle in maniera definitiva l’onta negativa della ’ndrangheta e che vuole mostrarsi come una realtà operosa, in grado di ottenere dei frutti positivi dal male che ha subito».