La ‘Ndrangheta a Reggio esiste. Brunetti: ‘Va combattuta con tutte le armi’

L’amministrazione di Reggio Calabria da 8 mesi a questa parte è targata Brunetti. Protagonista di Live Break, il sindaco facente funzioni ha risposto a tantissime domande, tra cui anche quella relativa al lavoro svolto fino ad ora ed a quello che ancora lo attende nei mesi che lo separano al rientro del sindaco sospeso Giuseppe Falcomatà.

Intervistato dal direttore Vincenzo Comi e dal giornalista Pasquale Romano, il primo cittadino (CLICCA QUI per rivedere la trasmissione) si è soffermato anche sul tema della ‘ndrangheta.

“Gli episodi di sequestri di bar, ristoranti, negozi, aziende sono all’ordine del giorno. Chi dice che la ‘ndrangheta non esiste sbaglia, forse ha vissuto a Bolzano invece che a Reggio Calabria. La presenza si percepisce e non permetto a nessuno di metterlo in discussione. Devo fare i miei complimenti all’associazione antiracket, che ha avuto il coraggio di esporsi pubblicamente”.