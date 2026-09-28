Reggio, a Palazzo Alvaro il workshop sul ‘Sistema portuale dello Stretto’

La Casa del Made in Italy di Reggio Calabria, struttura territoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con Energia Media, ha organizzato un workshop dal titolo “Sistema portuale dello Stretto. Da Reggio Calabria un percorso di sviluppo per la competitività del territorio” che si terrà a Reggio Calabria nella Sala Conferenze “Francesco Perri” presso Palazzo Corrado Alvaro il 6 ottobre 2026 dalle ore 09:30 alle 13:30.

Il workshop è finalizzato all’attivazione di tavoli di confronto tra il sistema portuale, i Comuni dell’Area dello Stretto, il mondo delle imprese e quello della ricerca, nell’ambito delle attività istituzionali del Ministero volte alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo territoriale.

Nel corso dell’incontro saranno analizzate le criticità e le potenzialità del sistema portuale dello Stretto e sarà proposto ai partecipanti un percorso condiviso da sviluppare nei mesi successivi, con l’obiettivo di approfondire progettualità, opportunità di finanziamento e iniziative di crescita capaci di incidere positivamente sia sul tessuto urbano e metropolitano del territorio reggino sia sul sistema portuale dell’area dello Stretto.

Confronto tra istituzioni, imprese e ricerca per lo sviluppo del territorio

Si ritiene infatti necessario avviare un processo stabile di dialogo tra istituzioni, imprese e organismi di ricerca, finalizzato alla costruzione di una piattaforma condivisa per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività dell’area dello Stretto, favorendo l’incontro tra i soggetti che operano sul territorio e promuovendo una riflessione strategica sui temi della crescita economica e della competitività.

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L’evento rappresenta il primo momento di un percorso che intende costruire una rete stabile di stakeholder territoriali, individuare priorità, progetti e partenariati in grado di rafforzare il rapporto tra porto e territorio, costruire e condividere una piattaforma di proposte concrete per la costruzione di una visione condivisa nella quale porto, imprese, innovazione e ricerca possano concorrere alla crescita della competitività e dell’attrattività dell’area metropolitana dello Stretto.

Per scaricare il programma in formato .pdf, cliccare sul seguente LINK.